Rekdal bryter tausheten: - Vi forsøkte å holde oss i skjul

Kjetil Rekdal har «gått i dekning» etter at RBK-koblingen ble kjent. Nå snakker han til lokalavisa.

Snakker med H-A: Kjetil Rekdal.

14 minutter siden

– Jeg har hatt det fantastisk bra her, så jeg forholder meg til at jeg skal være her. Vi får bare vente og se hva som skjer. Kanskje kommer det ikke noe mer heller.

Det sier Kjetil Rekdal til lokalavisa Hamar Arbeiderblad søndag kveld.