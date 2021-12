Gjør alt for å kunne dekke Formel 1-dramaet: – Krise om jeg ble syk nå

For fjerde gang flytter sportskommentator Atle Gulbrandsen ut hjemmefra. Han gjør alt for å unngå koronasykdom.

Atle Gulbrandsen (til høyre) sammen med kommentatorkollega Henning Isdal i studio for å kommentere helgens løp i Abu Dhabi.

Nå nettopp

Helgens Formel 1-finale er det 22. og siste løpet for sesongen. Ikke siden 1974 har to førere hatt akkurat like mange poeng foran finalen. For tilhengere av sporten kunne det rett og slett ikke blitt mer dramatisk.

– For min del hadde det hadde vært helt krise om jeg ble syk nå. Da tenker jeg ikke økonomisk, men vi står foran tidenes Formel 1-finale, sier Atle Gulbrandsen, som kommenterer sporten for Viaplay.