Herrems nøkkeloppgave: – Aner ikke hvor mange krangler jeg har hatt

CASTELLÓN (VG) Camilla Herrems viktigste oppgave før VM-kampene er å gjøre ballen så god som mulig. Det er ingen selvfølge. VM-ballen forandrer ifølge Stine Bredal Oftedal Norges spill.

BALLJOBB: Camilla Herrem sjekker VM-ballen sammen med en leder Kasakhstan og en arrangør foran åpningskampen fredag.

– Jeg aner ikke hvor mange krangler jeg har hatt i mesterskap. Det er ofte de ikke vil gi ballen til oss. Men det går jo ikke. Vi må jo få lov til å kjenne på ballen før viktige kamper, sier Herrem til VG.

Med en gang den norske visekaptein kommer inn i arenaen går hun til sekretariatet hvor begge matchballene befinner seg. De er alltid helt nye og ubrukte.

– Det er viktig, viktig. Så der er jeg rask på labben, beskriver hun foran søndagens VM-kamp mot Iran.

Både Herrem og kapteinskollega Bredal Oftedal mener at VM-ballen fort blir litt «firkantet» med for lite eller for mye luft.

– Jeg vil kjenne på dem og tar som regel alltid ut luft, sier Herrem.

Under OL i Tokyo hadde Norge opplevde Norge en god del teknisk krøll med ballen fra IHFs ballsponsor. Den kommer fra det japanske selskapet Molten med hovedkontor i Hiroshima. IHF-ballen brukes stort sett bare i OL og VM.

Det meste av håndballen i Europa – Norge inkludert – spilles med ball fra en annen leverandør.

– Jeg kunne tenke meg at vi alltid spilte med samme type ball, sier Herrem.

IRAN NESTE: Camilla Herrem (til venstre) og Stine Bredal Oftedal er klare for å møte Iran i Spania søndag.

Hun følges opp av Stine Bredal Oftedal. Norges playmaker baserer flere av sine oppspill på å gå inn mot forsvaret samtidig som hun stusser ballen. Det gikk galt i noen angrep mot slutten av OL i Tokyo.

– Vi slet litt med stussen. Det er visse type systemer vi må se vekk litt, sier hun forklarer at det for eksempel handler om å krysse opp sidebackene med stuss i forkant.

– Man gjør jo aldri feil på de tingene. Men plutselig i OL så var ballen på bakken og ble liggende. Det er par slike ting man kan ta hensyn til, beskriver hun.

Det internasjonale håndballforbundet gikk allerede i 2016 ut mot den økte klisterbruken i sporten. President Hassan Moustafa mener klisteret skitner til banedekkene og gjør håndballen mindre presentabel.

Etter at Norge gjorde 15 tekniske feil i OL-kvartfinalen var Thorir Hergeirsson krass i forhold til ballen IHF har gitt monopol i OL og VM.

– Målet for IHF gjennom presidenten Moustafa er at håndball skal spilles uten klister. Det er tro på julenissen, men det er det mange som gjør, sa landslagssjefen. Han fikk svar fra Sverige.

– Selv kunne jeg score med en sukkerbit. Man spiller med den ballen man får, sa landslagssjef Thomas Axnér før svenskene tapte med 17 mål mot Norge i bronsefinalen.

– Håndball er utenkelig uten klister uansett hvor gode ballene blir. For dagens spillere er det ingen vei tilbake. mange av teknikkene deres er utviklet på grunn av at vi har klister, sier Hergeirsson.

Skadene har også florert så langt i mesterskapet:

Han forteller at VM-ballen gikk i «hytt og vær» da Norge fikk tilgang på den i Bergen rett før VM.

– Men vi har spillere med god teknikk som tilpasser og finjusterer seg fort, mener han.

Camilla Herrem vil alltid ha klister på hendene under match.

– Uten klister hadde ikke jeg hatt lyst til å spille. Jeg tror ingen hadde syntes det var så morsomt å se på heller. Da hadde det blitt vanskelig med sånne ting som fine mottak på linjen, etthånds mottak i kontringer og trickskudd.

Et av Herrems signaturskudd er å skru ballen rundt keeper fra venstrekanten.

– Det hadde vært helt umulig uten klister, beskriver hun foran en kamp Norge kommer til å vinne stort søndag. Iran tapte VM-debuten 39–11 for Romania. Kampen vises på TV 3 kl. 20.30.

Nora Mørk mener nivåforskjellen kan være problematisk.