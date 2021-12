Millionjubel for RBK-stjernen: Mer enn tidoblet inntekten

I 2019 sto Emil Konradsen Ceide oppført med 134 000 kroner i inntekt. Så fikk han ny kontrakt

Millionglis: Emil Konradsen Ceide.

De ferske skattelistene for 2020 som Skatteetaten publiserte onsdag morgen, viser at 20 av 28 RBK-spillere med spilletid i fjor hadde over én million kroner i inntekt.

Markus Henriksen og Per Ciljan Skjelbred topper lista. Begge to kom til RBK i løpet av 2020-sesongen.