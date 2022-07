Myklebust reddet Åsane med mål og klarering på streken

Åsane så fortapte ut etter tjue minutter, men klarte å ta med seg ett poeng fra Fredrikstad etter en knallsterk opphenting.

Erling Myklebust ble Åsanes store helt i Fredrikstad.

Åsanes seier mot Sandnes Ulf i forrige runde ga dem selvtillit inn mot kampen mot Fredrikstad, som kom fra fire kamper uten seier i serien og et 0–6-tap for Brann i cupen.

Det betydde ikke at jobben kom til å bli lett for Åsane, som til tross for en forferdelig start på kampen, klarte å kjempe med seg ett poeng fra «Plankebyen».