Innstillingen er klar: Dette kan bli det nye styret i RBK

Cecilie Gotaas Johnsen ønskes som styreleder. Ola By Rise og Tore Reginiussen kan bli styremedlemmer.

Kan bli styreleder: Cecilie Gotaas Johnsen.

3. feb. 2022 19:19 Sist oppdatert 6 minutter siden

Torsdag kveld ble valgkomiteens innstilling til nytt RBK-styre kjent. Også om det blir fusjon med RBK Kvinner i april.

I klartekst: Det ble presentert ett styre for RBK herrer isolert. Og ett felles styre om fusjonen mellom herre- og kvinneavdelingen går gjennom under årsmøtet 27. april (sjekk lista under).