Skuffende norsk dag i Engelberg: Granerud best av de norske

Et finalehopp på 141 meter holdt til holdt til 5.-plass for Halvor Egner Granerud (26). Ellers ble det en skuffende norsk dag i bakken.

Daniel Nerli Gussiås, VG

19 minutter siden

– Det ble bedre i finaleomgangen. Det er kanskje greit at jeg ikke traff maks med tanke på forholdene jeg fikk. Jeg måtte ha hoppet ekstremt langt for å få noe ut av dette i førsteomgang. Det ødelegger rennet, sier Granerud til Viaplay.

26-åringen har slitt tungt i konkurranser denne vinteren, selv om prøvehoppene ofte har vært gode.

– Det er kjipt at det er slik. Jeg hopper ekstremt mye bedre i år enn i fjor, men ender med samme type resultater. Det er bare meg selv å skylde, sier Granerud.

Landslagssjef Alexander Stöckl mener det hele sitter i hodet.

– Med to slike hopp som i finaleomgangen er han med i toppen. Men i førsteomgang ble han for ivrig. Det er han forbannet over, men heldigvis er det en ny mulighet i morgen. Da gjelder det at han klarer å roe seg ned og levere to standard-hopp, sier Stöckl til Viaplay.

Seks norske var med i det nest siste hopprennet før jul, men uten at det ble fullklaff for noen av dem. Granerud ble beste nordmann, etterfulgt av Robert Johansson nede på 13.-plass.

Marius Lindvik ble nummer 15.

Slovenske Anze Lanisek vant rennet foran Dawid Kubacki. Det skilte 2,7 poeng mellom de to. Polske Piotr Zyla ble nummer tre.

Kristoffer Eriksen Sundal har imponerte stort denne sesongen. Lørdag ble det nok en gang poeng med en 29.-plass, like bak en skuffende Johann André Forfang. Han landet på beskjedne 119,5 meter i finaleomgangen.