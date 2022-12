Infantino om kritikk: – Vi beskytter menneskerettigheter

DOHA (VG) FIFA-president Gianni Infantino (52) hyllet fotball-VM i Qatar som «tidenes beste» og forsvarte samtidig forbudet mot markeringer.

16. des. 2022

Gianni Infantino lovpriset på en pressekonferanse fredag fotball-VM i Qatar.

– Takk til alle involverte, Qatar, alle frivillige, alle som har bidratt til å gjøre dette til tidenes beste VM, sa FIFA-president Infantino.

Fakta Derfor er fotball-VM i Qatar kontroversielt Det begynte allerede for 12 år siden, da Qatar ble tildelt mesterskapet under tvilsomme omstendigheter. Siden har medier og menneskerettighetsorganisasjoner rapportert om omfattende menneskerettighetsbrudd i Qatar, dødsfall under stadionbygging og generelt dårlig behandling av migrantarbeidere og trakassering av homofile. Vis mer

Han fikk senere i pressekonferansen spørsmål om hvorfor han nektet Nederland, Tyskland, Danmark, England, Belgia, Sveits og Wales å bruke regnbuefarget kapteinsbind.

– Vi må ta vare på alle nasjonene i FIFA. Vi er en global organisasjon. Når det kommer til forbud så handler det ikke om nekte folk, men vi har regler. Alle kan si sin mening, men når det kommer til å komme på banen må man respektere spillet og fotballen. Det er for å respektere 211 fotballnasjoner og deres fans som kommer for å nyte fotball. Det er det vi er her for. Vi forsvarer menneskerettigheter, vi forsvarer rettighetene til alle i VM, svarte Infantino.

– Utenfor fotballbanen kan alle si hva de vil, men på banen må vi la folk få nyte fotballen. Fansen som kommer på stadion og alle milliardene som ser på TV har deres egne problemer, og de ønsker bare å bruke 90 minutter uten å tenke på noe annet – bare nyte et lite øyeblikk av glede, la FIFA-presidenten til.

Svarte på sprikende dødstall

Infantino ble også konfrontert med de sprikende dødstallene fra byggingen av fotballstadionene i Qatar. Infantino sa før VM at tre migrantarbeidere hadde dødd i byggingen av stadionene. Underveis i mesterskapet døde en til migrantarbeider i en arbeidsulykke.

VM-sjef Hasan Al-Thawadi sa i et intervju med Piers Morgan underveis i mesterskapet at det var snakk om mellom 400 og 500 dødsfall. VM-komiteen gikk senere tilbake på uttalelsene til Al-Thawadi og kalte det en misforståelse.

– Hver person som dør, er én person for mye. Det er en tragedie for familien, for alle involvert, for oss, for alle. Tallene du nevner, er to ulike tall. De tre pluss én er folk som døde under byggingen av stadioner. De 4-500 er folk som døde generelt i bygningsarbeidene siden 2014, sa Infantino på fredag.

– Når vi snakker om tall, må vi alltid være veldig presise for ikke å skape et inntrykk av noe som egentlig er noe annet. Hvert liv som går tapt, er en tragedie. Vi gjorde alt vi kunne for å beskytte situasjonen og helsen til arbeiderne. Vi fortsetter å jobbe med det, sier FIFA-presidenten.

Høye inntekter

FIFA ventet å ha 65 milliarder kroner i inntekter i fireårssyklusen frem mot VM i Qatar. Infantino kunne fortelle at de overskred forventningene.

– Vi kan bekrefte at vi har hatt 75 milliarder kroner i inntekter, 10 milliarder mer enn ventet, sa Infantino på fredag.

De fire neste årene venter de å få 110 milliarder kroner i inntekter.

– 100 av disse milliardene vil selvfølgelig gå tilbake til fotballen, sa FIFA-presidenten, uten å utdype hva de siste 10 milliardene ville gå til.

FIFA har en regel på at man bare kan sitte som president i tre perioder. Én periode varer i fire år. Infantino ble FIFA-president i 2016 etter at Sepp Blatter trakk seg etter korrupsjonsskandalen i organisasjonen. På pressekonferansen bekreftet han at han kunne sitte helt til 2031, siden de tre første årene fra 2016–2019 ikke teller som hans første periode.

Infantino vil bli gjenvalget i Rwanda i mars 2023, siden det ikke finnes noen motkandidater.

FIFA-presidenten fikk mye oppmerksomhet for talen han holdt på pressekonferansen dagen før VM startet. Monologen varte i rundt en time og han sa blant annet: «Jeg føler meg som en homofil og en migrantarbeider».