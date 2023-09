Aron Dønnum klar for Toulouse: − Et stort steg for meg

Aron Dønnum (25) bekreftes klar for den franske klubben Toulouse.

NY KLUBB: Aron Dønnum selges fra belgiske Standard Liège til franske Toulouse. Vis mer





Publisert: 01.09.2023 18:02 Oppdatert: 01.09.2023 18:30

Den franske Ligue 1-klubben Toulouse bekrefter på sine nettsider at Aron Dønnum er klar for klubben etter å ha kommet fra Standard Liege.

Dønnum ble utnevnt til kaptein i den belgiske klubben Standard Liege i sommer. Nå drar han altså i en overgang som skal være verdt rundt 75 millioner kroner.

− Det er fantastisk å være her og det er en god følelse. Det er et stort steg for meg, og jeg gleder meg til å bli en del av klubben, sier Dønnum i en uttalelse.

Angrepsspilleren ble solgt fra Vålerenga til Standard sommeren 2021, men ble lånt tilbake igjen til VIF våren 2022 før han spilte seg til fast plass i den belgiske storklubben på høsten i fjor.

I Standard Liege fridde Dønnum til Celin Bizet Ildhusøy etter en seier på hjemmebane:

Dønnum hadde Ronny Deila som trener i Standard Liege før den tidligere Strømsgodset- og Vålerenga-sjefen tok over Club Brügge i mai.

I Toulouse blir 25-åringen lagkamerat med norske Warren Kamanzi. Dønnums tidligere lagkamerat i Vålerenga, Kjetil Haug, ble nylig lånt ut fra Toulouse til Sarpsborg 08 ut sesongen.

Haug startet for Toulouse da klubben vant den franske cupen forrige sesong. Cupgullet var Toulouses første i historien.

Aron Dønnum står oppført med to A-landskamper for Norge, men ble ikke tatt ut i troppen som skal møte Jordan og Georgia i september.