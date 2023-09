Kraftige reaksjoner på Skeid-melding dagen før valget: – Har tråkket over streken

Skeids melding til klubbens medlemmer har fått flere til å koke. Valganalytiker kaller det «taktløst» og «veldig uvanlig».

VEKKER REAKSJONER: Denne meldingen om Høyre publiserte Skeid på sine plattformer søndag. Det fikk flere av Skeids medlemmer til å rive seg i håret. Vis mer





Publisert: 11.09.2023 13:37 Oppdatert: 11.09.2023 14:15

Søndag kveld sendte Oslo-klubben Skeid ut en push-melding push-meldingEt push-varsel er en melding som en programvare-app sender til en bruker for å informere dem om noe, for eksempel en nødvendig oppgradering eller et produkt. I dette tilfellet var det via appen Spond som mange klubber bruker til treningsoversikt og beskjeder. til en artikkel med lovord om Høyre. Artikkelen ble også delt på deres Facebook-side og direkte til medlemmer på e-post.

I innlegget står det at Oslo Høyre uttrykker støtte til et nytt klubbhus. Noe Skeid fra offisielt hold sier de er «veldig glad» for. Noen timer senere gjorde de det samme der de også uttrykte glede for at Oslo Ap støtter et nytt klubbhus.

E-posten med emnetittelen «Høyre støtter nytt klubbhus for Skeid» ble sendt ut søndag klokken 18.22.

E-posten med emnetittelen «Arbeiderpartiet støtter Skeids utbyggingsprosjekt» ble sendt ut mandag klokken 09.22.

PUSH-VARSEL: Denne teksten ble sendt ut til Skeids medlemmer i appen Spond. Det er en app som vanligvis blir brukt til å holde kontroll på treningstider. Vis mer

Det er i kommentarfeltet – under innlegget om støtten fra Høyre – det har tatt av på sosiale medier.

Mange reagerer på at artikkelen er ren reklame for Høyre.

«Det er faktisk helt utrolig at Skeid publiserer propaganda for Høyre dagen før valget. Er dette propagandaopplegget godkjent i Skeids styrende organer?» spør Erling Borgen, journalist og forfatter, i kommentarfeltet.

Han spør hvor mye Høyre har betalt for dette.

«Jeg finner det provoserende at Skeid, klubben i mitt hjerte, publiserer propaganda for et bestemt parti», skriver han i en annen kommentar.

Borgen har ikke besvart VGs henvendelser mandag.

DAGLIG LEDER: Daniel Holmeide Strand er daglig leder i Skeid. Her er han avbildet i forbindelse med en kunstgressak i. 2021. Vis mer

Statsviter og valganalytiker Svein Tore Marthinsen er overrasket over meldingen Skeid sendte ut. Han mener det er fremstår som en oppfordring til å stemme Høyre på valgdagen.

– Det virker taktløst, spør du meg. Det er veldig uvanlig at klubber oppfordrer til noe slikt, sier Marthinsen til VG.

Han synes personlig at klubber bør holde seg unna å oppfordre til å stemme på bestemte partier.

– Men at man kan kjempe for en sak, enten det er utvidelse av banen eller hva det måtte være, er selvfølgelig helt fint og legitimt. Men konkrete oppfordringer om å stemme på et parti, synes jeg ikke hører hjemme i en klubbkommunikasjon. Jeg opplever at Skeid har tråkket over streken, og antageligvis noe de kommer til å få tilbakemeldinger på, sier han videre.

– Hvordan kan dette påvirke valget for Høyre sin del?

– For valgresultatet tror jeg ikke det har noe spesielt å si. Det er ganske mange andre velgere enn akkurat de som sogner til Skeid, som har stemmerett i Oslo. Det er nok mer at de i Skeid har gått for langt i kommunikasjonen, sier Marthinsen.

STUSSER: Svein Tore Marthinsen reagerer på måten Skeid kommuniserer på. Han er statsviter, blogger, forfatter og foredragsholder som brenner for valg, demokrati og god bruk av sosiale medier. Vis mer

Daglig leder i Skeid, Daniel Holmeide Strand, skjønner at folk reagerer.

– Ekstremt mange var det ikke, men det tydelig at det er et engasjement der. Jeg er veldig glad for at Høyre og Arbeiderpartiet går tydelig ut og sier at de ønsker å realisere det nye klubbhuset vårt. Det er vi veldig glade for, sier Strand til VG.

SKEID-SJEF: Daniel Holmeide Strand. Vis mer

– Dere vil ikke ta selvkritikk på at det fremstår som at dere viser støtte til et bestemt parti, selv om dere i ettertid også la ved at AP støtter prosjektet?

– Folk velger selv hvilket parti de støtter og stemmer på. Det er viktig å få frem hvilke parti som går så tydelig ut og som vil realisere prosjektet vi har jobbet med i veldig mange år. Det kommer til å bli helt avgjørende for utviklingen av klubben i årene som kommer. Og så har vi jo forståelse for at noen reagerer på fremgangsmåten. Det vil alltid være delte meninger om det i alle saker.

Om valganalytiker Marthinsens kritikk, svarer Strand dette:

– Vi tar ikke stilling til de ulike partiers program og har ikke oppfordret noen til å stemme det ene eller andre, men synes det er viktig å få fram en sak som er såpass stor for vår klubb spesifikt, sier han og fortsetter:

– Som vi jo skrev ønsker vi alle et godt valg uavhengig av om de velger etter den røde drakten eller blå shortsen. Eller fargen på kunstgresset for den del. Om det oppleves som taktløst får andre vurdere, sier han.