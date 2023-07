Så vant endelig Rosenborg på bortebane

Kun to ganger tidligere i historien har RBK åpnet like svakt på fremmed gress. Nå har Maalen to trepoengere på rad.

Rosenborg jubler etter Sverre Nypans mål under eliteseriekampen i fotball mellom Strømsgodset og Rosenborg på Marienlyst stadion. Vis mer

Strømsgodset - RBK: 0–1

På seks forsøk denne sesongen hadde Rosenborg til gode å vinne på bortebane. Kun to ganger tidligere i klubbens historie har det skjedd, i 1962 og 1977.