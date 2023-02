Liverpool ydmyket på historisk vis av Real Madrid

(Liverpool-Real Madrid 2–5) Et par uvirkelige keepertabber. Et par deilige scoringer. Et par Mohamed Salah-rekorder. Og til slutt en historisk ydmykelse av Liverpool.





Real Madrid er og blir Liverpools mareritt i Europa.

– Vi forsvarer oss ikke bra nok og gir Real Madrid altfor mange muligheter til å gjøre det de er gode på. Det andre baklengsmålet er fullstending «slapstick», og skal ikke skje, er oppsummeringen til Jürgen Klopp etter kamp.

En forrykende 2–0-ledelse ble nemlig til et flaut 2–5-nederlag. Aldri før i Champions League-historien har et lag som ledet 2–0 endt opp med å tape kampen med tre mål.

– Pinlig. Vi har kommet med unnskyldninger for dem hele sesongen, men det var en skam i andre omgang, sier Sky Sports-ekspert og tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher.

Karim Benzema får en bamseklem av Vinicius Júnior

Det betyr også at Liverpool er uten seier i sine syv siste møter med Los Blancos.

Liverpool hadde aldri sluppet inn fire mål på hjemmebane i Europa. Tirsdag kveld måtte keeper Alisson Becker fiske ballen ut av eget garn fem ganger.

Man må tilbake til 9. januar 2007 for å finne en større ydmykelse av Liverpool på Anfield: Da vant Arsenal 6–3 i ligacupen, ifølge LFC History. Tidenes største hjemmetap kom mot Sunderland 19. april 1930: 0–6.

– Det er tøft. Det er vanskelig å komme her og snakke. Ja, de har mye kvalitet. Når du ikke forsvarer deg hundre prosent, så vil de straffe deg. Vi skapte trøbbel for oss selv, sier Liverpool-kaptein Jordan Henderson til BT Sport.

Champions League-åttedelsfinalen mellom de to europeiske storhetene Liverpool og Real Madrid var som en fornøyelsespark en varm sommerdag – og i tillegg helt fritt for kø ved attraksjonene.

Bare ett av lagene sto på beina da kvelden var over. Liverpool var svimle.

1–0: Darwin Núñez

Men det åpnet forrykende for Liverpool, som scoret to i løpet av det første kvarteret:

1–0: Darwin Núñez ønsket velkommen med et hælspark så vakkert at Mohamed Salahs pasning fikk skinne som fortjent.

2–0: Real Madrids keeper Thibaut Courtois hadde null kontroll på de lange bena der han trikset ballen rett i bena til Salah.

Egypteren ble tidenes mestscorende Liverpool-spiller i Europa (42 mål) og tidenes mestscorende afrikaner (44 mål) i Champions League sammen med Didier Drogba.

2–0: Salah utnytter Courtois-tabbe.

– Det er uvirkelig å se verdens beste keeper rote bort ballen på dette viset, kommenterte TV 2s ekspert Jesper Mathisen.

Det er bare et svangerskap siden Courtois var banens gigant i Champions League-finalen mot nettopp Liverpool.

2–1: Med flere Liverpool-forsvarere rundt seg klarer Vinicius Júnior å gjøre et kunststykke.

Real Madrid kom tilbake og fikk 2–2 før pause:

2–1: Vinicius Júnior skaffet seg rom og curlet ballen i lengste hjørne. – Verdensklasse, var attesten fra den gamle storscoreren Alan Shearer, som nå er ekspert for BBC.

2–2: Liverpools keeper Alisson Becker mistet det helt da han skjøt ballen rett i Vinicius Júnior. Ballen spratt rett i det tomme buret.

TAKK FOR DEN! Vinicius Júnior jubler for 2–2.

– For en ny forferdelig, uvirkelig tabbe av en så fantastisk god keeper, kommenterte Mathisen.

Etter hvilen sprakk Liverpool fullstendig:

2–3: Eder Militao headet inn Luka Modrics harde frispark i mål.

2–4: Karim Benzema spilte vegg med Rodrygo og satte den fra 16-meteren.

2–5: Benzema fintet bort keeper Allison og satt 5–2 opp i hjørnet.

– Vi spilte med personlighet, vi produserte mål – vi vil vinne Champions League igjen, sier Karim Benzema.

PS! Napoli slo Eintracht Frankfurt 2–0 på bortebane i den andre CL-åttedelsfinalen tirsdag.