Klubbens innsamling betyr ekstra mye: - Du føler at du er på rett plass

For Derya Guven og Gunay Kara betyr Kolstads innsamlingsaksjon mer enn penger.

Jostein Sivertsen, Derya Guven og Gunay Kara og Kolstad håndball samler inn penger til jordskjelv-rammede i Tyrkia.

14.02.2023 22:05

De to søstrene har bidratt som frivillig i mange år for Kolstad håndball med å ta ansvar for kiosken.

Nå setter de ekstra stor pris på engasjementet som eliteserieklubben i håndball viser i forbindelse med jordskjelvkatastrofen i Tyrkia.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn