Granerud står over verdenscuprenn

Halvor Egner Granerud (26) tar et drastisk grep for å lade opp til ski-VM.

10.02.2023 08:32

Halvor Egner Granerud står over verdenscuprennene i Romania neste helg.

– Akkurat nå er beslutningen at Halvor ikke drar til Romania. Det er en totalvurdering som handler om at det kommer et ski-VM rett etterpå og alt som skal skje etter mesterskapet, sier sportssjef Clas Brede Bråthen til Dagbladet.

Denne helgen er det verdenscuprenn i Lake Placid, der Granerud deltar. Neste helg flytter verdenscupsirkuset seg til Rasnov i Romania, men uten verdenscuplederen.

Granerud leder med 1516 poeng i sammendraget i verdenscupen. Bak ham er Dawid Kubacki med 1278 poeng. Avgjørelsen om å stå over i Romania kan gjøre at polakken tar innpå.

– Rasnov kan være en litt mer slitsom reise enn du ønsker å ha rett før en hektisk periode med VM og siste del av sesongen. Nå er vi i USA, så det blir en totalvurdering. Halvor har i tillegg skaffet seg et forsprang som gjør at det er lettere for ham å ta risikoen enn hvis han hadde vært «head to head» med Kubacki, sier Bråthen til Dagbladet.

VM i Planica starter 22. februar.