OL-spleiselaget: – Kamp og uro hele tiden

Europamester Morten Thoresen (25) understreker nødvendigheten av at folk flest blir med på et spleiselag for å finansiere norske toppidrettsutøveres satsing mot Paris-OL om to år.

TRENGER TENNER OG PENGER: Landslagsbryter Morten Thoresen (25), EM-gullvinner 2020 og OL-medaljehåp foran Paris-sommerleken om to år.

– Jeg må virkelig slåss hver dag for å få det til å gå rundt, svarer han på spørsmål om hans økonomiske hverdag.

Bodøværingen ble europamester i 67-kilosklassen i bryting for to år siden, fire år etter at hans mentor og nåværende landslagstrener Stig-André Berge (39) vant OL-bronsemedaljen i Rio de Janeiro i 2016.

Morten Thoresen fikk 20.000 kroner i gullbonus fra Norges Bryteforbund etter 2020-triumfen i Roma. Han lot forbundet beholde pengene, som avdrag for egenandelen han hvert år må betale for være med på landslaget – nemlig 30.000 kroner.

– Jeg gikk egentlig i null da jeg vant EM-gull, konstaterer Morten Thoresen.

Han frykter han vil gå i kraftig minus når det gjelder fremtiden. Det samme gjelder for en rekke norske toppidrettsutøvere med mål om å høste heder, ære, og kanskje medaljer i Paris-OL 2024. De vet ikke om pengene vil strekke til, og er redd de vil stå på bar bakke etter karrieren som toppidrettsutøver.

– Det er en kamp og et uromoment hele tiden, sier Morten Thoresen.

Det er bakgrunnen for Olympiatoppens initiativ «Summit 2024». Sammen med utøvere fra 10 særforbund gikk Idrettsforbundets toppidrettsorgan torsdag ut med en oppfordring til det norske folk om å ta del i et spleiselag – «crowdfunding» på engelsk og «spleis» på norsk – som kan gjøre de mindre bemidlede utøvernes økonomiske byrde lettere å bære.

Det var TV 2 som først omtalte toppidrettssjef Tore Øvrebøs utspill og publiserte noen av de berørte utøvernes oppfordring til publikum om å åpne lommeboken – under overskriften «Et toppidrettsliv i sus og dus?». Øvrebø fortalte også om bakgrunnen for SMS-innsamlingsaksjonen via Olympiatoppens Instagram-konto:

Toppidrettssjefen hevder at halvparten av alle Olympiatoppens stipendutøvere – det vi si Norges aller beste idrettskvinner og -menn – har en inntekt på under 260.000 kroner. Halvparten av disse kan vise til en inntekt på under 100.000. Et toppidrettsstipend i kategori A er verd 120.000 kroner, B-stipendet gir 70.000 kroner, utviklingsstipendet 60.000 kroner. Det ikke en pensjonsgivende inntekt.

– Noen må kanskje gi opp fordi pengene ikke strekker til. Dette er et positivt tiltak. Så vil tiden vise hvordan det går. Uansett håper jeg det setter et viktig fokus på spørsmålet hvordan overleve i toppidretten, sier toppidrettssjef Erik Allum Rønstad i Norges Bryteforbund.

– Jeg tror ikke folk tenker på det. Det er ikke mulig å ta utdannelse ved siden av å være toppidrettsutøver. Hvis jeg velger å holde på til jeg er 38 år, vil jeg sitte igjen med null pensjon og null skolegang. Da vil jeg ligge så langt bak i livet, sier Morten Thoresen.

– Uten fast inntekt, er det ikke mulig å få lån til hus eller bil. De fleste bor hjemme hos foreldrene sine eller billig i kollektiv, som jeg gjør. De fleste er avhengig av foreldrenes hjelp, tilføyer han.

Han forteller at Bodø Bryteklubb betalte hele regningen da han startet sin full tids satsing mot verdenstoppen, fordi han da «levde så langt underfattigdomsgrensen».

– Jeg hadde ikke råd til å gå på kino. Det hadde jeg først i 2019. Da skjønner du hvorfor folk ikke ønsker å satse på toppidrett. Nå ville jeg hatt et bedre (økonomisk) liv hvis jeg hadde sittet i kassen på Coop, sier han.

Han er bedre stilt enn han var, men «straffen» han må betale om 15 år – hvis han orker å holde på så lenge – kverner i bakhodet.

– Jeg prøver ikke å tenke så mye på det. Det er sårt å spørre seg selv om du har tatt det rette valget, sier Morten Thoresen.

Ingen norske brytere kvalifiserte seg for OL i Tokyo i fjor. Kvalifiseringen til OL i Paris starter med VM neste år.

– Vi har lært av våre feil og har ikke lyst til å kjenne på følelsen av å mislykkes igjen. Det har satt dype spor at vi ikke kom til OL. Vi får sørge for det neste år. Men vi trenger penger. For å si det med Fritz (landslagssjef Aanes): Ingenting kommer gratis, sier Morten Thoresen.