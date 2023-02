Tror den «rause» pengeløsningen forlenger forholdet til suksessduoen

TENERIFE (VG) Når Karsten Warholm (26) vinner løp, er det like lønnsomt for Leif Olav Alnes (66). Dette er en av faktorene som bidrar til forlenge «ekteskapet», tror de selv.

SIDE OM SIDE: Karsten Warholm og Leif Olav Alnes har holdt sammen som erteris siden 2015.

02.02.2023 10:39

For når verdensrekordholderen springer inn til seier, får Alnes nemlig en solid andel av premiepengene – uten at de ønsker å si nøyaktig hvor stor andelen er.

– Jeg synes det er veldig raust, men også veldig riktig. Hvis det var voldsomt skjevt, ville man kanskje tenkt på at man burde bruke deler av livet sitt på noe annet, sier Alnes.

Ifølge skattelistene var inntekten til Karsten Warholm, som selvsagt også innebærer sponsoravtaler og andre ting, på snaut 18 millioner kroner i 2021.

Men også Leif Olav Alnes tjente godt på Warholm-suksessen. I inntektsåret 2021 sto han oppført med over syv millioner kroner.

Ingen norske trenere med skatteadresse i Norge står med høyere inntekt på samme liste.

Fotballandslagstrener Ståle Solbakken hadde til sammenligning drøyt 4,4 millioner i skattbar inntekt.

– Jeg liker å se resultater av det vi får til og det skulle bare mangle at han også får se resultater av det, ikke bare tall på en blokk. Jeg tror vi har en veldig fin løsning der vi føler at arbeidet betaler seg på den måten, sier Warholm, som torsdag løper i sitt eget stevne «Karsten Warholm Invitational» i fødebyen Ulsteinvik.

På Tenerife får VG være med inn på rommet hvor Alnes og Warholm bor sammen, slik de alltid gjør. Riktignok er sengene fortsatt adskilt – og de har ingen planer om å slå dem sammen.

– Vi har det vel så bra at vi ikke trenger å ta forholdet til neste nivå. Vi har som alltid god kommunikasjon. Han tar seg av tenkingen, jeg tar meg av løpingen, sier Warholm – og får frem den sedvanlige latteren hos både ham og treneren.

Den første kontakten mellom de to ble opprettet i mars 2015. Siden har det stort sett bare gått én vei.

– Vi er på et felles oppdrag med noe vi skal få til. Vi er en fin gruppe og vi jobber målrettet hver dag. Det er et veldig motiverende og inspirerende miljø å være i, sier Warholm.

Alnes sier at oppskriften stort sett er den samme og at de «prøver å svinge når veien svinger»

– I alle typer forhold er gjensidig respekt og kommunikasjon viktig. Hvis du har det, så har du god sjanse for å få det kjekt, sier Alnes.

– Vi er et lag og i et lag må man sette pris på hverandre. Man må også se verdien til den andre. Det er litt viktig å ikke være så veldig selvisk der. Jeg tror vi har kommet med en ganske god løsning. Det er i hvert fall ingen som har klaget ennå, sier Warholm.

– Er det vanlig eller uvanlig at pengene fordeles på den måten?

– Jeg tror ikke det er veldig vanlig. I idrett er det sånn at det ikke er alle som tjener penger, og hvis man ikke tjener penger så er det vanskelig å dele, sier Alnes.

BLIDE: Karsten Warholm og Leif Olav Alnes stortrives med samarbeidet.

Warholm tror at Alnes ikke bare er viktig for prestasjonene på friidrettsarenaen, men at personligheten og kunnskapen hans også er attraktiv for sponsorene.

– Leif Olav er en forsterkning til laget også utover det å bare lage gode resultat. Det er mange som lytter mer når han snakker enn når jeg snakker. Han har levd et langt liv og opplevd mye. Leifs historie har også en verdi. Han har vært med på å skape resultater også før vår tid. Det tror jeg folk i andre bransjer finner en verdi i, sier han.