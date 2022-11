Kritisk Klæbo får ukjent hjelp: – Jeg ønsker ikke å si hvem

Johannes Høsflot Klæbo trøbler fortsatt med skaden. Nå åpner han opp om situasjonen.

Johannes Høsflot Klæbo er lei av skadesituasjonen. Her sammen med pappa Haakon under Bråtesten i Bymarka sist høst

10. nov. 2022 09:20 Sist oppdatert nå nettopp

– Det jeg har gjort til nå har åpenbart ikke vært en suksess. Så nå roer vi ned på treninga for å se om skaden leges raskere.

Det sier Johannes Høsflot Klæbo i et Teams-intervju fra Livigno i Nord-Italia torsdag formiddag. Sammen med trener og morfar Kåre Høsflot, møter Byåsen-løperen et knippe utvalgte medier for å fortelle om skadesituasjonen ei drøy uke før sesongstarten på Beitostølen.