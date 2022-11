Kritisk Klæbo får ukjent hjelp: – Jeg ønsker ikke å si hvem som hjelper meg

Johannes Høsflot Klæbo trøbler fortsatt med skaden. Nå åpner han opp om situasjonen.

Johannes Høsflot Klæbo er lei av skadesituasjonen. Her sammen med pappa Haakon under Bråtesten i Bymarka sist høst

10. nov. 2022 09:20 Sist oppdatert nå nettopp

– Rehabiliteringsopplegget har ikke vært en suksess. Så nå roer vi ned på treninga for å se om skaden leges raskere.

Det sier Johannes Høsflot Klæbo i et Teams-intervju fra Livigno i Nord-Italia torsdag formiddag. Sammen med trener og morfar Kåre Høsflot, møter Byåsen-løperen et knippe utvalgte medier for å fortelle om skadesituasjonen ei drøy uke før sesongstarten på Beitostølen.