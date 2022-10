Lokker med finnerlønn for sponsortips

Åtte måneder etter Mons Røislands OL-sølv i Big Air - og en uke før verdenscupstarten - har Brettforbundet fortsatt ingen sponsorer. Nå tyr det til et originalt grep: Finnerlønn for fruktbare sponsortips.

IKKE ATTRAKTIV? Snowboardstjernen Mons Røisland vant OL-sølv i Big Air i Beijing i februar, uten støtte av forbundssponsor. Det er fremdeles tilfelle.

– Vi må gå i oss selv og tenke nytt hele tiden. Vi begynte med dette før sommeren. Jeg kjenner ikke til at andre har gjort det. Vi er spent på responsen. Situasjonen er fortsatt lik, og den er fortsatt krevende, sier brettforbundets sportssjef for snowboard, Per Iver Grimsrud.

Brettforbundet (snowboard, skateboard og surf) publiserte i går følgende utlysning på sin Instagram-konto arrow-outward-link - under overskriften «Kjenner du vår nye sponsor?»:

«Brettforbundet søker partnere som er opptatt av bærekraft, likestilling og synlighet. Tips som fører til avtale belønnes med 4% av avtalesum inntil 100.000 kr.»

– Vi prøver en ny og mer kreativ løsning. Markedet er vanskeligere enn før. Det er en ny tid når det gjelder sponsorer, sier kommunikasjonsrådgiver og markedskoordinator Solveig Strømme i Brettforbundet.

VG skrev i januar om Brettforbundets sponsortørke. Foran OL-konkurransene i slopestyle og Big Air i Beijing, sto Norges gullhåp Marcus Kleveland og Mons Røisland uten forbundssponsorer arrow-outward-link i ryggen. Sistnevnte vant OL-sølv i Big Air arrow-outward-link 15. februar.

Neste uke starter verdenscupen i regi av Det internasjonale ski- og snowboardforbundet i Chur. Landslagskjørerne Bendik Gjerdalen, Stian Kleivdal, Øyvind Kirkhus og Bettina Roll er tatt ut til Big Air-konkurransen i Sveits.

De beste norske står over premieren. De venter med den til verdenscupen i kanadiske Edmonton i begynnelsen av desember. For øyeblikket er hele landslaget i Saas-Fee. Samlingen er kommet i stand ved hjelp av «ekstra midler» og løpernes egenandeler.

– De må betale litt høyere egenandeler, til reiseutgifter og slikt. Vi klarer det i år. Men det er ikke bærekraftig over tid, sier Per Iver Grimsrud.

Brettforbundet er avhengig av å få sponsorer på plass for å ha penger til aktivitet ut over landslaget, og å kunne betale for en tilstedeværende fysioterapeut i forbindelse med konkurranser.

På spørsmål om hvorfor sponsorene glimrer med sitt stadige fravær, svarer Grimsrud at det kan ha å gjøre med at Norge har fått frem utøvere i flere internasjonalt store idretter - og «TV-tid».

Snowboard vises på Viaplay, men det er antakelig ikke tilstrekkelig for at publikum «blir kjent med» profilene sportssjef Per Iver Grimsrud mener sporten har. Han er ikke med under den pågående landslagssamlingen i Sveits, og vil ikke være på plass under verdenscupåpningen 22. oktober.

Det leder- og treneransvaret på landslagstrener Morten Kleivdal ta alene, i påvente av matnyttige sponsortips.

Ps! Landslagsveteran og OL-sølvvinner (2014) Ståle Sandbech (29) har bestemt seg for ikke å delta i verdenscupen. Sportssjef Per Iver Grimsrud vil imidlertid ha ham med på landslaget som mentor for de yngre løperne.

For ordens skyld: Kommunikasjonsrådgiver og markedskoordinator Solveig Strømme i Brettforbundet var i 2022 sommervikar i VG.