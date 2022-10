Her er suverene Moldes gullformel: – Det var mange som stusset

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – Molde 0–1) Det var kontrollert og komfortabelt, og med en nådeløs kontring var det Molde 2022-signatur over hele fjøla. Trener Erling Moes justering med en ekstra midtstopper har satt to titler i skapet.

«Med angrepsspill vinner du kamper, med forsvarsspill vinner du titler» er et sitat som er blitt hektet på flere trenerpersonligheter, inkludert Manchester Uniteds Alex Ferguson.

Forbindelsen mellom United og Molde, som startet for over 30 år siden med Arthur Albiston og noen år senere ble kraftig forsterket med Ole Gunnar Solskjær, gjør det fristende å tro at Erling Moe hadde sett til managerlegenden gjennom tre tiår på Old Trafford før Molde-treneren gjorde et par omfattende fotballfaglige grep før årets sesong.

Kontringsmålet til Etzaz Hussain på Åråsen seks minutter på overtid sikret et suverent seriemesterskap, samt cuptriumf, Europa-spill og en rekordrekke med 12 seirer på rad. Moe trengte hverken tips eller gamle sitater. Han skjønte det måtte til allerede for godt over ett år siden.

– Det var en erkjennelse gjennom sesongen i fjor. Vi slapp inn altfor mye baklengs. Vi måtte ha maksprestasjoner fremover for å vinne kamper, mener Erling Moe.

52-åringen har vært sjefen når Molde har vunnet sine to siste seriemesterskap, og han har også vært en del av klubben i alle de fem gullsesongene fra og med 2011.

Forskjellen er at de blå fra Romsdal har røsket av det som var den røde tråden: Laget spiller med en ekstra midtstopper og er langt mer komfortable med å ha ballen i mindre grad.

– Molde i år er et helt annerledes lag og har et helt annet oppsett enn sist de vant. Dette er en seier for pragmatismen. De har våget å gjøre en endring i noe som fungerte, billedlegger Eurosport-ekspert og moldenser Christian Gauseth.

For 2021 var ikke noe dårlig Molde-år. I mars spilte de 8-delsfinale i Europa League og ved sesongslutt var de tre poeng unna seriemester Bodø/Glimt og hadde scoret klart flest mål i Eliteserien. Likevel gikk Erling Moe altså i gang med å reparere noe som egentlig ikke var ødelagt.

– Vi hadde noe trygt og godt, som vi var godt kjent med, både trenere og spillere. For å ta det neste steget, trengte vi noe annet. Både i hverdagen og i kamp. Det var mange som stusset. Vi fikk mye pepper her og der. Ikke innad, men utenfra. Det var liksom rart og uforståelig at vi gikk bort fra det, hevder Moe.

Selv om han sier at tanken på formasjonsendringen til trendy tre midtstoppere ble til over tid, er det likevel lett å titte innom matchen som er lett å identifisere som gullglippen i fjor:

I toppkampen mot Bodø/Glimt for 354 dager siden hadde Molde ballen mest, skapte flest sjanser – og tapte 0–2. Både langs bakken og i luften spilte Glimt seg forbi Moldes etablerte forsvarsfirer, og Kjetil Knutsens lag la rivalen definitivt bak seg på tabellen etter å ha halset opptil fem poeng bak.

I år scorer ikke Molde flest, men de slipper inn klart færrest. Tre ganger har Erling Moes lag vunnet Glimt siden 0–2-nederlaget i oktober i fjor – og de har vunnet alle. Cuptriumfen på 1. mai – etter en arbeidsdag i 3–5–2 – ga spillerne opplevelsen de trengte: Dette må til for å vinne.

POKALKONGE: Molde-trener Erling Moe har tatt klubben til tre titler av seks mulige etter at han overtok jobben til Ole Gunnar Solskjær for tre år siden.

Det nye opplegget ble presentert da spillerne kom tilbake etter juleferie. Da hadde Moe allerede involvert spillersjefen Magnus Wolff Eikrem (32). Lagkapteinen ble puttet på planeten for en sentral, offensiv midtbanerolle i 4–2–3–1 og har ingen like naturlig plass i 3–4–3, men var umiddelbart med på ideen. Det samme var resten av spillergruppen. Fjoråret gnagde på dem.

– Jeg tok en prat med Magnus alene først. For å dra det gjennom ham. For å forklare hvordan vi tenkte, hvordan vi så for oss de forskjellige rollene. Det var sikkert en av dem bitene som sikkert fikk noen til å stusse på hvorfor vi ikke kjøpte spiss. Vi definerte rollene litt annerledes, sier Moe.

Tidligere har han vært inspirert av Real Madrid, nå studerte han trebackslinjene til Chelsea og Atalanta i kamp og trening for å se hvordan de løste situasjonene.

Flere tall avslører at Molde er blitt mer direkte: Ballinnehavet er gått gradvis ned, de fremoverrettede pasningene inn i siste tredjedel hos motstanderen har gått opp. Det samme har kontringsmålene. Senest vist ved Etzaz Hussains gullmål på Åråsen. Og Magnus Wolff Eikrem har ballen mindre enn før:

– Men jeg er ikke opptatt av formasjonen. Jeg er opptatt av at den skal passe til individene. Vi er ikke Bodø/Glimt eller Vålerenga, som er veldig opphengt i hvordan de skal gjøre det og at det er den ene formasjonen vi skal forbedre. Det er ikke feil å tenke slik, men der er ikke jeg. Det finnes flere løsninger, fortsetter Molde-treneren.

Han har tilgang på Eliteseriens tredje høyeste budsjett (cirka 120 millioner) bak Bodø/Glimt og Rosenborgs (hele RBK-konsernet), men hentet de likevel ikke de største navnene før seriestart. En ny spiss kom aldri, selv om Moe er klar på at de fortsatt hadde lagt om formasjonen om det hadde skjedd.

Fra lag nummer 11, 12 og 13 i Eliteserien hentet de en midtstopper, en keeper og en midtbanespiller. Benjamin Tiedemann (28) kom gratis fra Haugesund, Jacob Karlstrøm (25) kostet rundt 4,5 millioner fra Tromsø og Markus Kaasa (25) ble verdivurdert til drøyt 8 millioner kroner av Odd.

Dessuten fikset Molde Eirik Haugan på en ettårsavtale og fikk ham hjem til gamle trakter fra nedrykkstilværelse og nederlag i svenske Östersund.

– Det hørtes kanskje ikke ut som gullspillere?

– Det har du nok litt rett i, tilstår Moe nå – i visshet om at kvartetten har vært en suksess.

For eksempel scoret Markus Kaasa scoret aldri mer enn to mål i året for Odd, men passerer trolig tosifret i debutsesongen på Aker stadion. Umiddelbart etter overgangen viste han seg nesten på et overraskende godt nivå for enkelte.

– Kaasa’n hadde vi kikket lenge på. Vi var overbevist om at hans egenskaper skulle vi videreutvikle. Vi hadde et møte med ham da han kom, og jeg sa at han burde ligge på ti mål i sesongen. Han kom seg ikke helt til sjansene da han var i Odd. Der synes jeg vi har truffet fantastisk. Jeg synes han har utviklet seg å bli en av de bedre spillerne i Eliteserien, mener Erling Moe.

Det skal sies at klubben også brukte mye penger – 15 millioner – på HamKams Kristian Eriksen i et hett norsk sommermarked. Klubben har i årevis gjort sportslig og økonomisk butikk ved å hente spillere fra konkurrerende klubber i Eliteserien. Gjerne norske, relativt unge og med noe erfaring i ligaen.

– Molde utvikler spillere på en annen måte enn Bodø/Glimt. Erling Haaland er verdens beste spiss og Fredrik Aursnes dominerer mot PSG i Champions League, mens Glimt-gutta kommer hjem med halen mellom bena. Jeg tror det er mye mer attraktivt der ute å hente spillere fra Molde enn fra Glimt, mener Eurosport-ekspert Christian Gauseth.

Erling Moe synes det blir vanskelig å melde seg på i akkurat den debatten, men har en forklaring på hvorfor klubben stort sett treffer på sine signeringer.

– Det tror jeg ligger i treningshverdagen og hvordan vi legger opp den. Det å pushe hverandre. Selvjustis på å gjøre jobben skikkelig hver dag. Vi trener nok mer på valg og ferdigheter enn at vi skal ha en helhet. Uten at jeg er for sikker på hva andre gjør, er inntrykket at vi jobber mer med detaljer, tror Moldes suksesstrener.

– Vi er mer opptatt av at spillerne skal gjenkjenne rommet, enn at når han har ballen skal nestemann løpe inn der og der. Vi er opptatt av romforståelse som en helhet, utdyper Moe.

– Hvis det hadde vært et annet norsk lag enn Molde som hadde vunnet serien og cupen, avgjort flere runder før slutt og hadde satt ny rekord i antall seirer på rad – hadde de fått mer oppmerksomhet og hyllest?

– Ja, det tror jeg, svarer Erling Moe.

– Og hvorfor er det sånn?

– Jeg tror slik de fleste prater om Molde, ligger det forventninger hele tiden. Vi skal ta gull hvert år, og vinner vi ikke, er det ikke en god sesong. Det ikke er noe artig å ha oss der oppe, for vi har vært der så lenge. Det virker litt sånn for meg. Det er bare slik fotballens natur er. Da Rosenborg vant hvert år, var det på samme måte, sier treneren som har kapret halvparten av de seks siste trofeene i norsk fotball.