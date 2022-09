Maren Lundby feiret bursdag med «comeback» i bakken: – Snakk om strøken dag

På sin egen 28-årsdag opplyser Maren Lundby at hun er tilbake i hoppbakken.

TILBAKE I BAKKEN: Maren Lundby var onsdag tilbake i hoppbakken. Bildet er fra august i fjor da Lundby var i Midtstubakken da Daniel-André Tande gjorde sitt comeback etter fallet i Planica.

7. sep. 2022 18:48 Sist oppdatert nå nettopp

«Hvorfor ikke bare feire bursdag med «comeback»? Snakk om strøken dag», skriver Lundby på Instagram og fortsetter:

«Sååå glad for være tilbake i bakken!»

I oktober i fjor fortalte en tårevåt Lundby at drømmen om OL i Beijing var knust. Den profilerte hopperen slet med å få kontroll på vekten, men fortalte til VG i januar at hun hadde hatt fremgang med et nytt treningsopplegg.

Lundby har mottatt en rekke priser etter at hun fortalte om vektproblemene, blant annet «Årets navn» på Idrettsgallaen i januar, og Fredrikkeprisen i februar for sin kamp for likestilling og for å sette søkelys på usunt kroppspress.

