Tre millioner prøvde å kjøpe billett: Søndag er NFL tilbake i Tyskland

Interessen for søndagens kamp mellom Tampa Bay Buccaneers og Seattle Seahawks i München oversteg selv NFL-sjefenes villeste fantasi.

12 minutter siden

– Vi var litt forberedt siden 600.000 mennesker hadde registrert seg for forhåndssalg, men den interessen vi fikk se – uavhengig av om det hadde vært idrettsarrangement eller konsert – er vanligvis bare sammenlignbart med Super Bowl, sier Alexander Steinforth til tyske RAN arrow-outward-link .

Han er sjef for NFLs satsing i Tyskland. Rundt tre millioner mennesker sto i digital kø på Ticketmaster for å sikre seg et sete på Allianz Arena da billettene til kampen ble sluppet i juni arrow-outward-link . De tilgjengelige 75.000 billettene ble med andre ord revet unna på rekordkort tid.

Matchen kan du se direkte på VGTV fra klokken 15.30

KLARE: Bayern Munchens hjemmebane Allianz Arena har fått på plass NFL-målstenger.

– Så salget for NFLs første kamp i Tyskland har overgått alle forventninger, sier Steinforth.

Mye av grunnen til interessen er at mannen som anses som tidenes beste NFL-spiller kommer for å underholde det tyske publikumet. Tom Brady, som sist uke ble historisk som den første quarterbacken med over 100.000 yards arrow-outward-link , er på plass i München.

Søndagens kamp er første gang det spilles en offisiell NFL-kamp i Tyskland, men ligaen «returnerer» på mange måter til en sovende fanbase som ble vekket av NFL Europe-satsingen på tidlig 2000-tall.

Da opprettet NFL en egen liga i Europa som inneholdt lag som Hamburg Sea Devils, London Monarchs og Barcelona Dragons. I Tyskland hadde for eksempel Frankfurt Galaxy et tilskuersnitt på 34.000. World Bowl i Hamburg i 2007 hadde 48.000 tilskuere. Men så la NFL ned ligaen.

Nå er den ovale ballen tilbake – 15 år senere.

– Og det er fortsatt emosjonelle fanbaser i de byene som pleide å ha lag, sier Steinforth til The Ringer arrow-outward-link .

Alle øyer er som nevnt rettet mot Tom Brady, spesielt med tanke på at han nå skal bli den første quarterbacken til å spille i Tyskland (sammen med Seahawks-quarterback Geno Smith).

– Han er ikke bare en verdenskjent superstjerne som kun er kjent for gale fans i Tyskland, men også vanlige folk. Alle i Tyskland vet hvem Tom Brady er, sier Pat O’Reilly, sjef for NFL-arrangement, til CNN arrow-outward-link .

Brady ser frem til kampen, som starter 15:30 (sendes på VG+ Sport). Han har også fått med seg den utrolige interessen for billetter.

– Den stadion kommer til å «rocke». Hvis det er noe som helst i nærheten av de kampene jeg har sett i Bundesliga så vil denne kampen bli en av de mer episke vi har hatt, sier Brady på SiriusXM-podkasten «Let’s Go!».