Drømmestart i ATP-sluttspillet for Ruud: – Må late som det aldri skjedde

(Casper Ruud-Felix Auger-Aliassime 7–6, 6–4) Casper Ruud (23) så ut til å ha ristet av seg den dårlige formen da han fikk en drømmestart i ATP-sluttspillet med seier over herretennisens kanskje største formspillere om dagen, Felix Auger-Aliassime (22).

Andreas Hellenes, VG

13. nov. 2022 16:05 Sist oppdatert 6 minutter siden

Etter en etterlengtet opptur arrow-outward-link og en drømmestart i ATP-sluttspillet var det en smilende Ruud arrow-outward-link som ble intervjuet etter triumfen:

– Jeg tror dette er det beste jeg har spilt siden US Open. Det er jeg ekstremt fornøyd med. De siste månedene har vært trøblete, men sånn er det i tennis. Man må gjennom slike perioder i løpet av karrieren, sier Ruud på sendingen til rettighetshaver Discovery+.

Etter US Open-finalen har Ruud hatt en tung periode med flere overraskende tap, men nå kan det se ut som at selvtilliten er tilbake og forehandspesialisten fra Snarøya håper å ta seg langt i det prestisjetunge ATP-sluttspillet:

– Jeg må bare late som denne seieren aldri skjedde og bringe den beste versjonen av meg selv i neste oppgjør. Jeg trenger minst en seier til for å komme meg til semifinalen, fortsetter Ruud som denne uken vil ha noen helt spesielle gjester tilstede i den norditalienske byen Torino:

– Bestemødrene mine kommer nedover i morgen, så jeg håper de kan bringe meg litt lykke. De fulgte min fars karriere tett frem til han la opp, så det blir gøy å ha de her. Støtte fra familie er alltid bra, forteller Ruud.

KUNNE KNYTTE NEVEN: Casper Ruud har nå et godt utgangspunkt foran de to siste gruppespillskampene mot Rafael Nadal og Taylor Fritz.

Foran Ruuds åpningskamp i ATP-sluttspillet mot Auger-Aliassime, var det spådd en jevn batalje mellom den norske verdensfireren og den kanadiske verdenssekseren.

Den siste tiden har nemlig Ruud slitt, mens Auger-Aliassime hadde 16 strake seiere før han i forrige kamp tapte for danske Holger Rune arrow-outward-link .

Spådommene om en tett batalje var akkurat det de oppmøtte på storarenaen Pala Alpitour fikk se i første sett. Nordmannen og kanadieren fulgte hverandre som katt og mus, og da ingen klarte å bryte hverandres servegame måtte det ende i et tiebreak.

Der trakk Ruud det lengste strået da han vant 7–4 og tok første sett.

RUUD-MOTSTANDER: I motsetning til norske Ruud har Auger-Aliassime har vist gryende form den siste tiden.

Innledningsvis i andre sett fortsatte katt og mus-leken mellom duellantene. Igjen slet de med å bryte hverandres servegame, men på stillingen 3–3 skulle Ruud etter over en times spill stå for dagens første brudd.

Etter å ha brutt til 4–3 servet Ruud seg opp til 5–3 i det påfølgende gamet. Auger-Aliassime sto imot presset i sitt påfølgende servegame og reduserte til 5–4, men da Ruud fikk kampens skjebne i sine hender lot han ikke sjansen gå ifra seg.

23-åringen avsluttet med et kontrollet servegame og sikret seieren i strake sett etter en time og 50 minutters spill.

TO AV TRE: Ruud har vunnet to av tre oppgjør mot Auger-Aliassime på ATP-nivå i løpet av karrieren.

Dermed har Ruud fått en drømmeåpning på den prestisjetunge turneringen som flere anser som tennisens viktigste bak de fire Grand Slam-turneringene.

Turneringen er ikke bare viktig av sportslige grunner. For vinneren av turneringen kan stikke av med svimlende 48,5 millioner kroner arrow-outward-link i premiepenger. Aldri før har en tennisturnering på ATP-touren hatt en så stor premiepott.

Fakta Slik fungerer ATP-sluttspillet Turneringskonseptet er at de åtte øverste spillerne på verdensrankingen, som har mulighet til å delta, er med. De deles opp i to puljer der alle fire møter hverandre én gang. De to beste fra hver gruppe går til semifinale. Grønn gruppe: Rafael Nadal (36)

Casper Ruud (23)

Felix Auger-Aliassime (22)

Taylor Fritz (25) Rød gruppe: Stefanos Tsitsipas (24)

Daniil Medvedev (26)

Andrej Rubljov (25)

Novak Djokovic (25) Vis mer

Det er andre gang i karrieren at Ruud deltar i turneringen. Under debutopptredenen i fjor tok nordmannen seg helt til semifinalen hvor han røk for russiske Daniil Medvedev. arrow-outward-link