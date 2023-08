Aktuell for retur til gamleklubben

Morten Bjørlo kan gå ut portene på Lerkendal kort tid etter ankomsten.

Morten Bjørlo står med to nettkjenninger for Rosenborg denne sesongen. Vis mer

Publisert: 11.08.2023

Hamar Arbeiderblad melder om at Rosenborgs midtbanespiller Morten Bjørlo skal være aktuell for aktuell for å reise tilbake til gamleklubben HamKam.

Etter det Adresseavisen erfarer stemmer det at det er aktuelt med en Bjørlo-retur til Briskeby.