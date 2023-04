Målløse Rosenborg-erstattere: – Selvfølgelig savner man en bra spiller

TRONDHEIM (VG) Rosenborgs spisser bøttet inn i fjor. De fire erstatterne har ennå ikke scoret i Eliteserien. Nå innrømmer spillerne at skadede Ole Sæter (27) er savnet.

NULL UTTELLING: Ísak Thorvaldsson er en av spissene som ennå ikke har scoret for Rosenborg.

30.04.2023 08:15

Null mål på tre eliteseriekamper er faktumet for Rosenborgs fire tilgjengelige spisser. Mest tillit har islendingene Kristall Máni Ingason (21) og Ísak Thorvaldsson (21) fått, mens nysignerte Oscar Aga (22) og Agon Sadiku (20) har fått minutter som innbyttere. Felles for alle: Ingen målpoeng.

– Med tålmodighet og hardt arbeid i tiden som kommer, vil målene komme. Det hjelper ikke å skjelle dem ut, sier Rosenborg-trener Kjetil Rekdal om måltørken til VG.

Bortsett fra Ingason, som kom i august 2022, så er alle de tre andre nye i klubben. Ingason var ikke førstevalget forrige sesong, for da hadde Rosenborg spisser som var i fyr og flamme.

Casper Tengstedt hadde det høyeste målsnittet i ligaen, ved å score 15 mål på 14 kamper i Eliteserien. Dansken ble bare en halv sesong i Norge, før han ble solgt til Benfica for over 100 millioner kroner i januar.

Ole Sæter var ikke mye dårligere. Kun Tengstedt og Amahl Pellegrino hadde høyere målsnitt enn trønderen. Sæter scoret 14 mål på 19 kamper for Rosenborg i ligaen. Etter sesongen ble det mye snakk om fremtiden til mannen som kun har ett år igjen av kontrakten.

To uker før seriestart fikk Sæter en strekk i hamstringen hamstringenDen store lårmuskelen på baksiden av låret betegnes hamstring. Denne muskelen - som egentlig er flere muskler - er hyppig utsatt for strekkskader. Kilde: Norsk Helseinformatikk. Det har gjort at han har vært utilgjengelig i de tre første ligakampene. Rekdal sier til VG at han heller ikke vil være klar til kampen mot Odd på søndag.

– Ole scoret mye mål i fjor, men jeg snakker bare om spillerne som er tilgjengelig. Ole er ikke tilgjengelig for øyeblikket, vi får se når han blir klar, sier Rekdal.

MÅLMASKIN: Ole Sæter etter å ha scoret mot HamKam forrige sesong.

Forrige serierunde skuffet Rosenborg stort ved å kun spille uavgjort mot Sandefjord på Lerkendal. Carlo Holse scoret på overtid og hindret et pinlig tap. Dansken innrømmer at det blir godt å få Sæter tilbake.

– Jeg synes Isak har gjort det bra. Han kjemper for laget, men det er jo klart at Ole har scoret mange og fått flere assists. Så selvfølgelig savner man en bra spiller, men vi har andre spillere som også kan gjøre det bra, sier Holse.

– En spiller med Oles kvaliteter vil alltid bli savnet, og så er det jo ikke bare spissenes feil. For at de skal komme seg til sjanser, så trenger de å bli foret av spillere som er lenger bak i banen, sier Rosenborg-kaptein Markus Henriksen om spiss-situasjonen.