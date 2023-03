Gigantoppgjøret avlyst: – Totalt respektløse krav

Det skulle bli en superduell mellom de to desidert største i tungvektsboksing. Nå er kampen avlyst, og samtidig fyrer promotøren løs mot Tyson Fury.

FIGHTEN ER AVLYST: Det blir ikke noen duell mellom Tyson Fury (t.v.) og Oleksandr Usyk. Sistnevntes promotør forteller at kravene fra Fury-leiren er respektløse.

22.03.2023 13:30

Britiske Sky Sports er blant mediene som meldte nyheten først:

Det blir ingen kamp mellom Tyson Fury og Oleksandr Usyk.

Overfor TalkSport har ukrainske Oleksandr Usyk sin promotør, Alex Krassyuk, bekreftet det.

Han forteller at Team Usyk reagerte kraftig på britens krav til inntektsfordelingen.

– Hvis jeg skulle fortalt dere alle tingene han (Tyson Fury) krevde, ville ikke 15 minutter vært nok, innleder Krassyuk til radiokanalen.

– Det var en liste med ting han krevde som var helt uakseptable. Det var fullstendig respektløst overfor den tidligere mesteren (Usyk).

DE TO STØRSTE: Innenfor tungvektsboksing deler Oleksandr Usyk og Tyson Fury på samtlige fire titler man kan ha. Kampen mellom de to var det mange som hadde gledet seg til.

Fury har tidligere offentlig bedt Usyk godta hans krav på en 70/30-fordeling fordel engelskmannen når det kommer til kampens inntekter.

Det godtok i utgangspunktet ukraineren, så lenge Fury lovet å gi en viss andel av inntektene til hjelpearbeid og nødhjelp i Ukraina.

Nå har altså samtalene brutt sammen etter at representanter for de to tungvektsbokserne har hatt møter.

Fury-leiren har foreløpig ikke villet uttale seg om saken.

Nå har WBA, det internasjonale bokseforbundet, utvidet fristen til å spikre kampen til ut april. Blir den ikke avtalt innen det, vil de sitte opp Usyk i en obligatorisk kamp hvor han må forsvare tittelen sin.

