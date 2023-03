Trondheim tildelt NM

Friidretts-NM i 2026 vil bli arrangert i Trondheim.

Her blir det Friidretts-NM i 2025: Øya stadion i Trondheim.

26.03.2023 11:16

Tildelingen fant sted på Friidrettstinget i Asker søndag formiddag. Der ble både NM for 2025 og 2026 tildelt.

Ask Friidrett var eneste søker for 2025, mens de sammen med Trondheim Friidrett, Ranheim IL og Nidelv IL søkere for 2026. Ask Friidrett trakk imidlertid søknaden for 2026. Dermed ble Ask Friidrett tildelt NM 2025 på Ravnanger, mens Trondheim Friidrett, Ranheim IL og Nidelv IL ble tildelt NM på Trondheim Stadion/Øya i Trondheim i 2026. Tildelingene var enstemmig.