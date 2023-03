VM-sølv til Norge: Misset den siste steinen

(Norge – Sveits 3–6) Norge kjempet til siste stein, men kjempefavoritten Sveits ble for sterke. De norske kvinnene tok sin første VM-medalje på 19 år.

VM-FINALE: Kristin Skaslien rakk ikke helt frem i VM-finalen mot Sveits.





26.03.2023 17:39 Oppdatert 26.03.2023 18:08

– Vi gjorde en veldig god kamp, sier skip Marianne Rørvik etter VM-sølvet i Sverige.

Norge tok «time out» foran Kristin Skasliens to siste steiner for Norge. Sammen med lagleder Rune Steen Hansen ble den siste taktikken lagt. Men Skaslien traff ikke slik hun ønsket på stillingen 3–4 til Sveits.

– Et dårlig forsøk, kommenterte Eurosports ekspert Lars Vågberg.

Skaslien klarte heller ikke å sette den siste steinen. Den ble alt for kort uansett hvor mye lagvenninnene kostet. Steinen kom aldri frem til boet. Dermed ble det ikke ekstraomganger.

– Norsk kollaps. Dessverre, konstaterte kommentator Thoralf Hognestad.

Dermed vant Sveits sitt fjerde strake VM-gull.

Norge har ikke vunnet VM-gull siden Dordi Nordby var skip i 1990 og 1991. Nå 58 år gamle Nordby ledet også det norske laget da sist ble VM-medalje – med sølv i 2004.

Sveits ble tvunget til å ta ett poeng i den andre omgangen, og etter tre omganger sto det fortsatt 1–0 ute på isen i Sandviken.

I fjerde omgang bommet Skaslien fullstendig på en «take-out», og Sveits fikk en gratis 2–0-ledelse.

– De prøver å holde humøret oppe, så Sveits ikke får den 35. seieren på rad i VM, fortalte Hognestad på Eurosport-sendingen.

– Et skudd for baugen, fastslår han.

Men i omgangen etter bommet Sveits-skipen Alina Pätz like ille, og Kristin Skaslien slo tilbake med perfekt spill slik at det plutselig sto 2–2 halvveis i finalen.

Det norske laget bestående av skip Marianne Rørvik (39), Kristin Skaslien (37), Martine Vollan Rønning (23) og Mille Haslev Nordbye (22), kom sterkt i kampens andre halvdel.

VM-MEDALJE: Mille Haslev Nordby (til venstre) og Martine Rønning i VM-finalen.

Kristin Skaslien spilte glimrende, men Sveits gikk opp i 2–3-ledelsen da de hadde sistesteinen i den syvende omgangen. De norske jentene var på offensiven.

Marianne Rørvik la en meget god stein som nest siste norske jente i den åttende omgangen. Norge lå med to steiner i boet foran de fire siste steinene. Men den rutinerte Pätz la under enormt press, en glimrende nest siste stein for Sveits.

De regjerende mesterne lå midt i boet med guard, men Skaslien ordnet opp. Norge utlignet til 3–3.

Rørvik traff igjen fantastisk på sin siste stein i niende omgang og satte et nytt press på Sveits.

– Norge har en kjempemulighet, kommenterte Thoralf Hognestad.

Skaslien fulgte opp med en like bra stein.

– Det er rått, meldte ekspert Lars Vågberg. Men Sveits la en perfekt sistestein inn boet og ledet 3–4 før sluttdramaet på den 10. og siste omgangen.

Norge slo Tyskland og sikret seg en plass i semifinalen, der curling-nasjonen Canada ble slått.

I den andre semifinalen vant Sveits 8–4 over Sverige. Som regjerende verdensmestere var sveitserne storfavoritter i finalen.