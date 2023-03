Trondheim får NM-konkurranse

Neste år skal Norges største langrennstalenter konkurrere i VM-anlegget.

Her blir det skifest flere ganger de kommende årene. I februar 2024 er det juniortalentenes tur til å gå i VM-anlegget i Granåsen.

27.03.2023 14:18

– Motivasjonen for at vi tar på oss denne oppgaven, er at det ikke er arrangert norgescuprenn i Granåsen på omtrent ti år, og vi mener dette er noe Trondheim bør arrangere jevnlig. Granåsen ligger lett tilgjengelig i Midt-Norge, noe som også er gunstig med tanke på reising og miljø. Vi tenkte også at det er moro for juniorene å gå i løypene året før VM.

Det sier skileder for Strindheim IL, Erlend Ulstad, til Adresseavisen. Klubben har nylig fått tildelt ei norgescuphelg i Granåsen, deriblant NM-sprinten for juniorene. Rennene avvikles fra 16. til 18. februar i 2024