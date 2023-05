15 personer ble skadet av ulovlige bluss på Ullevaal. Å gjøre dem lovlige vil gi færre ulykker, mener supportere.

Under lørdagens cupfinale førte bluss og røykgranater til flere personskader, og kampen ble stoppet.

LSK-supportere med bluss under cupfinalen i fotball for menn 2022 mellom SK Brann – Lillestrøm SK på Ullevaal stadion i Oslo lørdag.

21.05.2023

– Det ser nok mer dramatisk ut enn det var. Det sier korpsleder Anahita Panjwani i Røde Kors.

De behandlet rundt 15 personer under lørdagens cupfinale for brannskader forårsaket av bluss.

– Blussene blir varme. Det er viktig å bruke dem på riktig måte og å bruke hansker, slik at man unngår skader.

Totalt ga Røde Kors bistand til 32 personer, men korpslederen forteller at de hadde veldig mye større kapasitet. Derfor omtaler de gårsdagens kamp som rolig for deres del.

– 32 av 27.000 publikum er veldig rolig, sier hun.

Den gule og svarte røyken, som førte til at kampen måtte stoppes innledningsvis, var fra røykgranater. Korpslederen sier at det ikke var noen som søkte hjelp hos Røde Kors på grunn av røyken.

Røykgranater gjorde at banen til tider var vanskelig å se.

Supporternes kamp

Talsperson for Norsk Supporterallianse (NSA), Ole Kristian Sandvik, forteller at bluss har vært en del av kulturen i minst 30 år, og at de er kommet for å bli.

Han får støtte av Christian Arentz i Vålerengas supporterklubb, Klanen.

– Vi mener det er med på å skape en stemning, sier han.

Ifølge Arentz står det visuelle sterkere nå enn for 15 år siden.

– Supporterkulturen har utviklet seg med inspirasjon fra utlandet. Særlig fra Italia og Sør-Amerika der det er mye mer visuelt med flagg, røyk og bluss for å skape en større opplevelse.

Arentz mener dessuten at bruk av bluss og røyk trekker flere supportere, noe som igjen fører til et større mangfold på tribunen.

– Man har mange forskjellige supportere. Man har de som vil ha en kopp kaffe, og de som synger og hopper og benytter bluss. Den blandingen gir et mangfold og er med på å bygge en sterkere supporterkultur.

«Ikke ment som underholdning»

Fordi bluss anses som et pyroteknisk produkt, er det underlagt et strengt regelverk.

Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anser fotballstadioner som brannfarlige omgivelser på grunn av kombinasjonen av brannfarlige materialer og store folkemengder.

DSB skriver på sine nettsider at «pyrotekniske artikler på tribunen blant publikum er ikke tillatt». Bluss kan riktignok kjøpes av hvem som helst, men det er ment som et signalmiddel og ikke som underholdning, fastsetter DSB.

Dette er lite samstemt med supporterklubbenes regelverk.

– Generelt kan man si at det er lov til å blusse ved innmarsj, ved første start av andre omgang og når kampen er ferdig, forteller Arentz.

Han sier supporterklubben må søke klubben om dette før kampen, og det skal være klarlagt hvor mange bluss som vil avfyres.

Men ifølge Arentz er både reglene og håndhevelsen ulik ut fra hvor i landet man befinner seg.

Politiet følger med under kampen mellom SK Brann – Lillestrøm SK på Ullevaal stadion på søndag. Men hva er egentlig tillatt og ikke?

Tryggere med lovlige bluss

– Norsk Fotballforbund er blitt mer og mer tolerante. Nå er det en kamp med justisdepartementet. Vi håper at departementet ender med å tillate bluss, sier NSA-talsperson Ole Kristian Sandvik.

Han mener at dersom bluss tillates, vil dette føre til færre skader.

– Lovlig og kontrollerte show har færre skader enn spontane. Hvis man kan planlegge godt i forkant, blir det bedre gjennomføring. Spontanfyring er gjerne litt mer kaotisk, mener Sandvik.

Norsk Fotballforbund (NFF) sier at de er opptatt av at det er klubbene som har ansvaret for sikkerheten og at de har en god dialog med supportermiljøet.

– Vi er opptatt av en god stemning på stadion, samtidig som det skal være trygt å dra på kamp, sier kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen.

Hun sier at det har vært enkelte spontanhendelser som har gjort dem bekymret.

Når det gjelder lørdagens hendelser, sier Anderssen at det er bekymringsfullt at det rapporteres om 15 personskader.

– Én personskade er én personskade for mye. Og så er det ikke bra at kampen ble stoppet som følge av røyk, avslutter hun.