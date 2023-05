Ruud varsler etterlengtet hvile: − Merker at det blir bra med litt pause etter hvert

Casper Ruud (24) begynner å finne tilbake til godformen før French Open, men forteller til VG at han nedprioriterer forberedelsene til Wimbledon og får seg en etterlengtet pause.

HEKTISK GRUSSESONG: Casper Ruud ser frem til å kunne koble av litt etter French Open. Her takker han publikum etter å ha slått den amerikanske 24-åringen JJ Wolf i Genève Open.

25.05.2023 07:46

Etter en trå start på 2023-sesongen og exit i sin første kamp i Masters 1000 Masters 1000De nest høyest rangerte turneringene etter de fire Grand Slam-turneringene (Australian Open, French Open, Wimbledon og US Open).-turneringen i Madrid Open mot Matteo Arnaldi (da nummer 105 på verdensrankingen), reiste Ruud hjem til Oslo for en turneringspause frem til Italian Open.

Dermed fikk det norske tennisesset et avbrekk på to uker før han fikk en opptur og nådde semifinalen i Masters-turneringen i Roma, hvor han måtte se seg slått av sin danske rival Holger Rune.

− Jeg fikk koblet av litt samtidig som jeg fikk jobbet hardt med detaljer og små ting, og det gikk bra frem mot Roma. Det var på en måte en kjedelig periode med to uker uten match, men det var bra for tennisen og formen, sier Casper Ruud til VG etter å ha slått amerikanske Jeffrey John «JJ» Wolf.

Han ser på Roma-turneringen som en opptur og har spilt på seg selvtillit i forkant av torsdagens kvartfinale i den VG+ Sport-sendte ATP 250-turneringen Genève Open.

− Jeg fikk god uttelling i Roma og håper det kan vare ut denne uken, og ikke minst de neste to ukene i Paris.

Ruud sikter til Grand Slam Grand SlamDe høyeste rangerte turneringene på ATP-touren: Australian Open (hard court), French Open (grus), Wimbledon (gress) og US Open (hard court).-turneringen French Open som begynner søndag. Ruuds største drøm er å vinne i tittelen i Paris - og han var nære i fjor. Den norske tennisstjernen tok seg hele veien til finale mot gruskongen og legenden Rafael Nadal, som ble for sterk. I år deltar Nadal ikke i Grand Slam-turneringen som følge av skade.

Etter fjorårets ATP-sesong reiste Ruud på oppvisningsturné i Sør-Amerika med barndomsidolet Nadal, som tidligere landslagssjef Pelle Fridell mente hadde mye å si for Ruuds sesongforberedelser.

POPULÆR MANN: Casper Ruud signerer autografer etter å ha slått JJ Wolf i andre runde av Genève Open.

Når Ruuds øverst prioriterte turnering i månedsskiftet mai-juni er over, ser 24-åringen frem til et etterlengtet pust i bakken.

− Jeg gleder meg til de neste ukene, før det åpenbart blir litt gresstennis, så blir det litt mer pause for min del. Det har vært en hektisk grussesong. Selv om jeg skulle ha gjort det bedre så har jeg spilt turneringer nesten hver uke. Jeg begynner å merke at det blir bra med litt pause etter hvert.

− Men jeg er klar for å avslutte på en god måte og ha noen gode uker her i Genève og i Paris, legger han til.

Ruud forteller at han ser frem til å tilbringe tid hjemme i Oslo, slik han gjorde i forkant av Masters-turneringen i Italia.

− Jeg har vært mye på reise denne våren, men jeg var hjemme i februar og jobbet med fysikken. Nå blir det litt mer rolig og litt mer pause etter Paris, og da har jeg egentlig bare lyst til å være hjemme.

− Det er en lang sesong, så det blir godt å komme seg hjem en liten tur. Vi får håpe at finværet fortsetter og at jeg får nytt litt norsk sommer, fortsetter han.

Dermed velger han å nedprioritere forberedelsene til sesongens tredje Grand Slam-turnering, nemlig tradisjonsrike Wimbledon på gress, som begynner ved starten av juli. På gressunderlag har nordmannen vanligvis slitt, og i fjor røk han ut i andre runde.

− Det er jo gressturneringer nesten hver uke, men jeg velger å stå over noen av disse frem mot Wimbledon for å få litt hvile og avkobling, sier Ruud.

Han sier at Wimbledon kanskje blir den eneste gressturneringen han deltar i denne sommeren, men trener og far Christian Ruud skriver i en sms til VG sønnen muligens skal delta i ATP 500-turneringen Halle i Tyskland.

Dermed står nordmannen over Queen's Club Championship, som han var førsteseedet til i fjor.

− Man må ofre noen turneringer og uker for å være klar for andre. Det kommer noen grusturneringer etter Wimbledon som er viktige for meg både i Borås i Sverige og i Hamburg, og så videre før det er tilbake på hard court igjen. Da gjelder det å plukke ut de turneringene som er gunstige for seg.