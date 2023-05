Krogdahl nådeløs mot seg selv etter Norge-tap: – Det er min skyld

(Norge – Tsjekkia 0–2) Norge så veldig bra ut i første periode mot Tsjekkia, men da Max Krogdahl ble utvist og Norge havnet med to spillere i undertall glapp det.

20.05.2023 13:33 Oppdatert 20.05.2023 13:45

Norge åpnet kampen på strålende vis mot Tsjekkia og klarte å holde mye på pucken og skape sjanser, men så ble Johannes Johannesen først utvist med en tominutter.

Like etter satte Max Krogdahl armen i ansiktet på en tsjekker, og det ble nok en tominutter, og Norge måtte spille 3 mot 5.

– Det er veldig klønete og setter oss i en veldig vanskelig situasjon. En veldig dum og unødvendig utvisning, sa ishockeyekspert i Viaplay Alexander Bonsaksen.

– Det er dårlig. Det er juniorfeil av meg. Det skal ikke skje. Det er min skyld det første målet, sa Krogdahl selv.

For like etter utvisningen satte Dominik Kubalik inn 1–0 til Tsjekkia.

Norge klappet ikke sammen, men like før første periode var over doblet Jakub Flek ledelsen.

Etter å ha vunnet mot Slovenia fikk Norge litt pusterom med tanke på å rykke ned fra A-VM.

I andre periode var Norge i overtall i hele 11 minutter, men de klarte ikke å utnytte det.

– Det er altfor dårlig. Det har ikke fungert for oss i power play power playNår man har et numerisk overtall på banen etter at motstanderen har fått en utvisning. . Det er det som skiller oss fra de beste, sa Andreas Martinsen til Viaplay etter andre periode.

Også tredje periode ble målløs og Norge gikk dermed på et 0–2-tap.

– Power playet vårt fungerer ikke. Jeg vil ikke legge skylden på noen. Jeg prøver å vende på hver eneste stein for å få det til å fungere. I dag koster det oss seieren, sa landslagssjef Tobias Johansson.

Norge står med fire poeng etter fem kamper. Kun Slovenia er under på tabellen, med null poeng. Neste kamp for Norge er mot Canada på mandag.