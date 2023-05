Nå er sykkelfesten i gang på Fløyen

Mange har møtt opp for starten av Tour of Norway 2023 i Bergen.

Rytterne er i full fart opp Fløyen.

26.05.2023 17:36 Oppdatert 26.05.2023 17:53

Mange husker nok folkefesten opp Fløyen under sykkel-VM i 2017. Nå er syklistene tilbake i Bergen for å bestige Fløyen i prologen av Tour of Norway.

Flere nordmenn stiller til start i dag. Blant annet tidligere Tour of Norway vinner, Alexander Kristoff , og askøyværingen Odd Christian Eiking.