Sykkelfest på Fløyen under Tour of Norway: – Jeg måtte klype meg i armen

– En kjempe motivasjon for syklistene, sier arrangøren om sykkelløp i Norge.

Rytterne kjørte i full fart på vei opp Fløyen. Vis mer

Mange husker nok etappen opp Fløyen under sykkel-VM i 2017. Fredag var syklistene tilbake i Bergen for å bestige Fløyen i prologen av Tour of Norway.

Flere nordmenn stilte til start. En av dem var askøyværingen Odd Christian Eiking. Han kjørte inn til en 14. plass.