Arsenal ydmyket – ligagull-drømmen svinner hen

(Arsenal – Brighton 0–3) Arsenal snublet mot Brighton, Manchester City er nå bare én seier unna å kunne kalle seg seriemestere.

SKUFFET: Martin Ødegaard og Arsenal spilte en svak kamp mot Brighton.

14.05.2023 19:28 Oppdatert 14.05.2023 19:53

Det spøker virkelig for håpet om ligagull for de røde i London etter at de tapte 0–3 mot Brighton.

– Dette er slutten på Arsenals titteljakt, sa tidligere Manchester United-spiller, nå fotballekspert i Sky Sports, Gary Neville, etter kampen.

– Jeg er lei for å si det, men jeg tror det er utenkelig at City ikke tar ligagullet nå, sa tidligere Arsenal-kaptein Patrick Vieira i det samme studioet.

Med en kamp mer spilt er de nå fire poeng bak Manchester City på førsteplass. Vinner Manchester City mot Chelsea på søndag, så går ligagullet til Manchester.

– Det ser ut som det ikke er mer igjen på tanken til Arsenal, både fysisk og psykisk. De har gitt det et godt forsøk denne sesongen, men de når ikke helt opp, sa tidligere Manchester United-spiller Roy Keane i Sky Sports-studioet.

Erling Braut Haaland scoret da Manchester City vant 3–0 mot Everton.

Martin Ødegaard fikk seg en smell umiddelbart i kampen mot Brighton.

Begge lag hadde sine sjanser i første omgang, uten at noen av dem klarte å utnytte dem. Ødegaard hadde flere skuddforsøk, uten at noen av dem var virkelig farlige.

Like etter pause fant Pervis Estupinan sin lagkamerat Julio Cesar Enciso etter to innlegg. Helt umarkert kunne han heade inn ledelsen.

Verdt å nevne er at Jakub Kiwior ble tråkket på hælen og mistet skoen i samme situasjon av Evan Ferguson. VAR valgte ikke å gripe inn, og målet ble stående.

Like før slutt spilte tidligere Brighton-spiller Leandro Trossard bort ballen. Via Pascal Groß dalte den perfekt ned til Deniz Undav, som var iskald foran mål og lobbet den over keeper.

På overtid satte Estupinan inn 3–0 etter at Aaron Ramsdale ga en retur på et skudd fra Undav.

Arsenal møter Nottingham Forest på lørdag, hvis de ikke vinner den er Manchester City i praksis seriemestere, siden de har 20 mål å gå på i målforskjell.