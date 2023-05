VM-runden i Formel 1 er avlyst etter storflom

Helgens VM-runder i Formel 1 og Formel 2 er avlyst på grunn av storflom i Italia. Ødeleggelsene i området er store.

Flom skaper trøbbel i Italia.

17.05.2023 13:28

Formel 1-arrangøren bekrefter beslutningen om avlysning i sine kanaler.

Storflom og en elv som har gått over sine bredder tett ved Imola-banen har skapt usikkerhet rundt gjennomføringen av helgens løp. Alt av personell skal ha fått beskjed om på holde seg borte fra banen onsdag.

Voldsomme nedbørsmengder førte til at parkeringsfasilitetene og andre områder av banen ble oversvømmet og evakuert.

Storflommen har rammet store deler av Emilia-Romagna-regionen i Nord-Italia. Ødeleggelsene er enorme, og det jobbes på spreng fra både statlige og lokale myndigheter med å hjelpe de berørte.

Visestatsminister Matteo Salvini ba onsdag om at helgens bilsportarrangement utsettes. Han pekte blant annet på at alle tilgjengelige ressurser nå må benyttes til nødhjelpsarbeidet som pågår. I tillegg er det ikke ønskelig å belaste veinettet i området mer enn høyst nødvendig.

Salvinis uttalelser er gjengitt av blant andre Reuters og storavisen Gazzetta dello Sport.

Formel 1-stjernene skulle kjørt på Imola.

Paddock under vann

Det skulle etter planen vært kjørt både Formel 1 og Formel 2 i Italia denne helgen. Dennis Hauger er norsk deltager i sistnevnte klasse.

NTB var torsdag morgen i kontakt med Hauger-manager Harald Huysmann og fikk tilgang til en situasjonsrapport fra ledelsen i MP Motorsport. Der het det blant annet arrangørene inntil videre ikke hadde gitt mye konkret informasjon rundt konsekvensene flommen kunne få for kjøringen på Imola.

Samtidig fremgikk det at MP-teamet hadde måttet utsette å rigge opp paddocken sin. Et bilde NTB fikk se viser at området der den skulle vært etablert sto under betydelige mengder med vann.

Storflom

Byen Cesena, som ligger 60 kilometer fra Imola, er blant dem som er hardest påvirket av flomsituasjonen.

Nyhetsbyrået AP skriver at beboere i visse spesielt utsatte områder i Imola er bedt om ikke å oppholde seg på bakkeplan i sine hjem. Det er også sendt ut meldinger om at tilførsel av strøm og gass må skrus av.

Værmeldingene for de kommende dagene er ikke kritisk dårlige, men det er meldt mer regn.

Santerno-elven renner rett ved siden av Imola-banen.

Flere elver i Italia er blitt flomstore etter dager med regnskyll. Flere byer i Nord-Italia ble tirsdag oversvømmet, hvilket tvang enkelte innbyggere til å komme seg opp på hustakene sine.