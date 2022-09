Ruud om barndomsklubbens bekymring: – Håper vi kan få en løsning

VIKA (VG) Snarøya tennisklubb frykter strømprisene den kommende vinteren. Casper Ruud (23) utelukker ikke å hjelpe barndomsklubben.

Casper Ruud signerer en tennisball på Vika i Oslo onsdag.

– Når strømprisen er som nå føler vi at vi er på bristepunktet, sa styreleder i Snarøya Tennisklubb Lenn Magne Solheim til TV 2 tirsdag.

VG møtte Casper Ruud i Vika i Oslo onsdag. På spørsmål om hva han tenker om at barndomsklubben og andre idrettshaller sliter med høye strømregninger, sier tennisstjernen følgende:

– Jeg håper vi kan få en løsning, og hvis ikke skal vi se om jeg kan hjelpe til på noen måte. Om jeg kan det, så skal jeg gjøre mitt beste i hvert fall. Men jeg håper at Snarøya og andre klubber også får det til å gå rundt i vinter, sier Ruud til VG.

VG skrev tirsdag om Åsane Idrettslag som må få hjelp av millardær Trond Mohn (79) for å betale strømregningene for Åsane Arena.

Også KFUM Oslo får kjenne på konsekvensene av den dyre strømmen. Oslo-klubben må øke treningsavgiftene som følge av de siste strømregningene.

– Jeg har fått med meg at det er strømkrise i landet. Det er synd når det går utover barn, og det er det viktigste Norge har, at barn kan drive med sport på fritiden, sier den norske tennisstjernen.

Han begrunner hvorfor han ønsker å hjelpe klubben:

– Det er barndomsklubben min, og jeg vet at vi har en boble der. Det er andre klubber som har haller, som krever bedre isolering. Det er klart at det kreves mye strøm og energi for å varme opp disse boblene, og om det skulle bli for vanskelig må vi se om vi kan løse det på andre måter.

Idrettspresident Berit Kjøll og syv kretsledere skriver følgende om energiprisene i idretten i en VG-kronikk onsdag:

«Mange av oss har slitt gjennom de siste årene, og spesielt barn og unge har fått sine møteplasser begrenset til et minimum på grunn av coronapandemien. Vi kan ikke risikere at den utviklingen fortsetter med strømpriser som knekker ryggen på idrettslag og frivillighet.»

