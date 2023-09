Dramatisk spurt: Jakob Ingebrigtsen vant med en hundredel

Det måtte fotofinish til for å kåre en vinner på 3000-meteren i Diamond League-finalen sent søndag kveld. Den tok Jakob Ingebrigtsen (22) med en hundredel.





Publisert: 17.09.2023 22:25 Oppdatert: 17.09.2023 22:55

I tillegg satte nordmannen ny europeisk rekord i Diamond League-finalen. 7,23.63 ble vinnertiden og rekorden. Yomif Kejelcha ble nummer to.

Ingebrigtsen tror han kunne satt verdensrekord om han ikke hadde løpt en engelsk mil lørdag.

– Jeg er fan av å springe fort, gjøre mitt beste å vinne. Men det er alltid ting man kan gjøre bedre. Jeg liker å gå hardt ut. Kjenne at det er litt tyngre enn jeg hadde drømt om. Det er litt kjemping til mål. Det er bra, sier Ingebrigtsen til NRK.

JEVNT: Her er målfoto av duellen mellom Jakob Ingebrigtsen og Yomif Kejelcha. Vis mer

– Det blir for lett. Jeg skulle gjerne hatt enda litt tøffere motstand, en hundredel er for lite, sier Ingebrigtsen til NRK og humrer lett før han legger til:

– Det er lett å være høy på seg selv når man vinner. Det er utrolig gøy å konkurrere.

Fakta Resultater 3000 meter menn, Diamond League, Eugene (USA), topp 5: 1. Jakob Ingebrigtsen, 7,23.63 2. Yomif Kejelcha, (Etiopia)7,23.64 3. Grant Fisher, (USA) 7,24.47 4. Telahun Bekele, (Etiopia) 7,25.48 5. Selemon Barega, (Etiopia) 7,26.48 Vis mer

Kommende lørdag gifter Ingebrigtsen seg med Elisabeth Asserson. Så er det bryllupsreise, før han begynner treningen mot en ny sesong.

Jann Post var særs engasjert i kommentatorbua.

– For en vill, vill siste runde det der var, sa NRK-kommentator Jann Post.

De fem beste i løpet satte personlig rekord på 3000 meter.

Ingebrigtsen ble presentert til stor jubel før løpet søndag. Han var den eneste som løp med solbriller. Haren ga seg halvveis, da dro Jakob Ingebrigtsen i tet.

Mens flere av konkurrentene hadde friske ben under 3000 meteren, så satte 22-åringen fra Sandnes europeisk rekord på en engelsk mil lørdag og mente etterpå at det var et av karrierens beste løp. I juni satte han verdensrekord på to engelske mil. Søndag var det 3000 meter i Eugene i USA. Som VG meldte tidligere søndag, var det på forhånd bestemt at Ingebrigtsen ikke ville få premiepenger selv om han vant 3000 meteren.

Verdensrekorden på 3000 meter er 7,20.67 og satt av Daniel Komen (Kenya) i 1996.

Før start søndag kveld skal flere av konkurrentene til Jakob Ingebrigtsen ha vært misfornøyd med nordmannen melder NRK. Gianni Demadonna er agenten til Yomif Kejelcha og Talehun Bekele. Kejelcha har vunnet to 5000-metere i år og topper Diamond League-rankinga. Agenten liker ikke at Diamond League-finalen er 3000 meter.

– De syns det er absurd at de kvalifiserer seg til å løpe 5000 meter når finalen er 3000 meter. Veldig lite fornøyd. Bare fordi Ingebrigtsen til løpe 3000 meter og ikke 5000 meter. Ikke i det hele tatt. Men dette er underholdningsindustrien friidrett nå til dags, skriver Demadonna til NRK.

Ingebrigtsen sier til statskanalen at han ikke har bedt om å få løpe 3000 meter, men at han ble invitert med et «wild card» til å delta på distansen.

Ingebrigtsen ble verdensmester på 5000 meter i Budapest i august, da ble Kejelcha nummer fem.