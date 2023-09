Full jubel på kirketrappen: Nå er Jakob Ingebrigtsen og Elisabeth Asserson gift

DRAMMEN (VG) Jakob Ingebrigtsen og Elisabeth Asserson strålte da de kom ut av kirken etter å ha gitt hverandre sitt ja. – En nydelig vielse, sier bror Henrik.









Publisert: 23.09.2023 14:17 Oppdatert: 23.09.2023 15:35

Klokka 15.10 ringte kirkeklokkene. 45 minutter etter at vielsen startet, kom det nye ekteparet ut. Nå er Jakob Ingebrigtsen og Elisabeth Asserson gift.

Etter de obligatoriske kyssebildene satte brudeparet seg inn en Mercedes sportsbil.

– Det er mye kjole, lo bruden da hun prøvde å få den lange kjolen inn i den lille bilen.

Jakob Ingebrigtsen ruset med motoren til ære for publikum, før de satte ut på veien.

Se bildeserie:

forrige













fullskjerm neste 1 av 6 Foto: Helge Mikalsen / VG

– Vielsen var helt nydelig. En fin kirke og Jakob hadde en fantastisk fin smoking og Elisabeth en fin kjole. Jakob og Elisabeth skal til Maldivene på treningsleir har jeg hørt, sier Henrik Ingebrigtsen til pressen med et smil.

– Jeg så det betydde mye for han. Han er veldig fokusert. Han er nesten i konkurransemodus, sier Henrik videre.

– Han var ganske stram i maska da Elisabeth kom gående oppover gulvet. Det var fint å se, sier Filip Ingebrigtsen.

– Det var fantastisk. Jeg tror han er ganske glad for at det er ferdig, sier agent Daniel Wessfeld til VG.

Ekteparet selv forlot kirken uten å snakke med det fremmøtte pressekorpset.

Utenfor Bragernes Kirke hadde over hundre skuelystne møtt opp for å få et glimt av brudeparet da de ankom vielsen. De ga applaus til brudgommen, som gikk inn i kirken uten å si noe.

Hans utkårede Elisabeth Asserson ble kjørt til kirken av Jakobs bror, Filip. Hun høstet også applaus i sin prinsessekjole.

Mamma Tone ankom kirken uten mannen Gjert, men sammen med sønnene William og Martin.

VG observerte ikke Gjert Ingebrigtsen blant gjestene som gikk inn til vielsen 14.30.

Mamma Tone Ingebrigtsen ankom sammen med sønnene Willam og Martin, men uten mannen Gjert. Vis mer

Henrik Ingebrigtsen var kledd i dress med svart sløyfe og ankom sammen med sin kone Liva Ingebrigtsen. De giftet seg i 2018. Filip Ingebrigtsen og hans kone Astrid Mangen Ingebrigtsen er også på plass.

Se bildeserie:

forrige















fullskjerm neste Elisabeth Asserson fikk applaus da hun kom ut av bilen. 1 av 7 Foto: Annika Byrde / NTB

Familie og venner begynte å ankomme like før klokken 14 lørdag.

– Det er en deilig dag og vi gleder oss, sier Anne Asserson, mormoren til Elisabeth, til VG.

Inngangen til kirken var pyntet med blomster. Under vielsen skal Ragnhild Harket, niesen til Morten Harket og kjent fra The Voice, synge for brudeparet.

Etter vielsen fortsetter festen i Børsen festlokaler, som har en stor ballsal.

– Ballsal var et stort ønske. Det henger igjen fra vi var yngre, har Asserson sagt til Drammens Tidende.

De har vært et par i sju år, etter å ha møttes i matteklassen videregående.

Siden den gang har Jakob Ingebrigtsen blitt et løpeikon, mens Elisabeth Asserson har blitt influenser med over hundre tusen følgere på Instagram.