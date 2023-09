Høie sikret VM-bronse etter herlig avslutning: – Ikke gått opp for meg ennå

Othelie Høie (20) vant til slutt overlegent i bronsefinalen i bryte-VM mot tyske Elena Brügger (26).

Publisert: 19.09.2023 18:58 Oppdatert: 19.09.2023 20:59

– Det er helt fantastisk, og det har ikke gått opp for meg ennå at jeg har tatt medalje i VM. Jeg dro til mesterskapet for å få erfaring, og så har det bare gått over all forventning, sier en meget fornøyd Høie til VG.

Brügger tok ledelsen 1–0, men Høie utlignet til 1–1 og økte til 3–1 med en kontring. Mot slutten av bronsefinalen var hun overlegen, og vant til slutt 5–1 i serbiske Beograd.

– Jeg har trent mye med og mot henne, og visste at hun kom til å bli sliten etter hvert. En av mine store styrker er kondisjon, sier Høie.

Dermed tok 20-åringen bronse i 59-kilosklassen bare noen måneder etter at hun også tok bronse i EM. Det er den første seniorsesongen til den unge Atlas-bryteren fra Fredrikstad.

TOK HELT OVER: Othelie Høie herjet med tyske Elena Brügger mot slutten av bronsefinalen i VM. Vis mer

59-kilosklassen er ikke OL-vektklasse, men Høie kommer til å forsøke å kvalifisere seg i 57-kilosklassen til våren.

OL-kvalik til våren

– Nå har hun prestert veldig bra her, og kan gå inn i Europa-kvalifiseringen i april og eventuelt verdenskvalifiseringen i mai, sa mamma Gudrun Høie til VG tidligere tirsdag.

Hun ble selv verdensmester fire ganger i perioden 1989 til 1998, og er med i trenerteamet til stortalentet.

BRONSEJUBEL: 20 år gamle Othelie Høie tok sin første VM-medalje på seniornivå i kveld. Vis mer

Othelie Høie skaffet seg bronsekampen da hun hentet opp 0–4 til 4–4 og sikret seieren på «siste poeng» mot russiske Anastasiia Sidelnikova i rekvalifiseringen tirsdag formiddag.

Bullen neste

Lene Aanes var lenge den siste kvinnebryteren med VM-medalje etter at hun tok bronse i 2005, men Grace Bullen sikret et etterlengtet VM-sølv i 59-kilosklassen i fjor.

Bullen kjemper nå i 62-kilosklassen som også er vektklasse i OL. Hun skal i aksjon onsdag, og må bli blant de fem beste for å kvalifisere til Paris-OL. Høie og Bullen har trent sammen i Atlas i flere år, og nå drar stortalentet virkelig nytte av det.

– Jeg har hatt veldig utbytte av å trene med Grace. Da det var corona-stengt var det oss to hele tiden, og det har vist meg hvor nivået ligger, sier Høie og legger til:

– Nå får jeg med meg godfølelsen herfra og skal delta i U23-VM om en måneds tid. Så satser jeg for fullt på OL-kvalifiseringen i 57-kilosklassen til våren. Jeg skal følge godt med på den vektklassen her i VM på onsdag.

PS! De norske herrebryterne skal i aksjon fra torsdag.