Tiger Woods historisk: Videre i The Masters med et nødskrik

Etter to avbrudd, trær som falt ut i banen og ruskete regn i Augusta fullførte Viktor Hovland (25) den andre runden av prestisjetunge Masters på en delt fjerdeplass. Samtidig skrev Tiger Woods (47) golfhistorie igjen.

AKKURAT VIDERE: Det ble en frustrerende lørdag for Tiger Woods – men 47-åringen klarte akkurat cuten i Augusta.

08.04.2023 16:36 Oppdatert 08.04.2023 17:43

14:00 lørdag gikk Viktor Hovland og resten av feltet som ikke fikk fullført, på grunn av utfordrende værforhold fredag, ut for å avslutte den 2.-runden av storturneringen i Georgia.

Før lørdagen lå Hovland på en delt fjerdeplass, seks slag under par. par. Par er det teoretiske antall slag en dyktig golfspiller skal behøve for å fullføre et hull, en runde, eller en turnering. Hovland er dermed seks slag under den grensen slag man har beregnet å bruke etter to runder.

Den norske golfstjernen startet dagen på verst mulig vis – med en stygg bom på hull 11 som resulterte i en bogey. bogey.Ett slag over par på hullet. F.eks. 4 slag på et par 3-hull. Regnes som +1.

Men 25-åringen slo tilbake på hull 13 med en birdie birdieEtt slag under par på hullet. F.eks. 4 slag på et par 5-hull. Regnes som -1., og klatret tilbake igjen på en delt 4.-plass.

Resten av runden gikk på par for Hovland, som skal starter tredje runde på delt fjerdeplass, seks slag bak ledende Brooks Koepka.

– Jeg føler spillet er bra og at jeg har taklet de siste 24 timene på en god måte, men putteren har ikke vært helt på lag. Forholdene er ganske råtne, og det ser ut til å bli verre utover dagen. Tredjerunden blir ekstremt tøff, sier Hovland til discovery+.

Fakta Golf-uttrykk: Fairway: Området med kortklipt gresset mellom utslag og green.

Rough: Området med høyere gress på hver sin side av fairway.

Green: Området på banen hvor hullet og flagget er.

Greenbunker: Sandhinder i området rundt green.

Par: Antall slag man har satt for å nå greenen pluss to putter.

Birdie: Et resultat ett slag bedre enn (under) hullets par.

Eagle: To slag bedre enn hullets par.

Bogey: Et resultat ett slag dårligere enn (over) hullets par.

Dobbel-bogey: To slag dårligere enn hullets par. Vis mer

BOM: Viktor Hovland bommer på en birdieputt på hull 17.

Men i samme gruppe ble det en nervepirrende avslutning for Tiger Woods.

Tidenes kanskje beste golfer lå lenge på +2, sto i fare for å misse cutten cuttenI turneringer, som vanligvis går over fire runder, angis en cut på antall slag i forhold til par etter to runder, slik at de to siste rundene kun spilles med de beste spillerne. Cutten kan for eksempel være to slag over par hvilket innebærer at spillere med tre slag over par eller dårligere ikke får delta videre i turneringen. Kun spillere som klarer cutten får utbetalt premiepenger. for første gang siden 1996 – og samtidig bryte en rekke på 22 strake fullføringer i The Masters.

På hull 18 måtte Woods ha par eller bedre for å være sikker på å holde seg i turneringen, men allerede på utslaget havnet ikonet i trøbbel da slaget fløy forbi trærne langs banen og landet i barnålene.

47-åringen klarte ikke å sette par-putten fra 15 meter, og med +3 måtte legenden vente i spenning på om andre i feltet spilte dårligere.

Men da både Justin Thomas og Sungjae Im falt til +3 på sine runder, flyttet også cut-grensen seg. Thomas endte til slutt på +4.

Dermed er Woods videre i turneringen for 23. strake gang og tangerer rekorden til Gary Player og Fred Couples. Sistnevnte ble også den eldste spilleren (63 år og 5 måneder) til å greie cuten, da han fredag tok seg videre til 3. runde.

Brooks Koepka fikk fullført sin runde fredag, og leder med −12. Spanske Jon Rahm er på annenplass med −10.

Tredje runde skal etter planen starte 17:30 norsk tid lørdag. Klokken 18:54 slår Hovland ut i gruppe med Collin Morikawa og Jason Day.

The Masters vises på Eurosport og discovery+.