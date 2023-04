Ruud ønsker russerne velkommen: – Ikke deres feil hvor de er født

I slutten av mars ble det bestemt at russere og belarusere får spille i Wimbledon. Den avgjørelsen støttes av det norske tennisesset Casper Ruud (24).

– Det er åpenbart et sensitivt tema. Det er vanskelig å si for mye, men i fjor var jeg lei meg på deres vegne, sier Ruud i podkasten «Ruud Talk».

Det er i fredagens episode av nordmannens egen podkast at han og den tidligere tennisstjernen Àlex Corretja snakker om gjensynet med russiske og belarusiske spillere i sommerens Wimbledon.

I fjor var de utestengt fra majorturneringen på grunn av krigen i Ukraina, men for en drøy uke siden meldte All England Club, arrangøren av turneringen, at de kan spille årets utgave. Det er en avgjørelse Casper Ruud støtter.

– De har ikke noe med det (krigen) å gjøre. Det er ikke deres feil hvor de ble født. Daniil (Medvedev), Karen (Khatsjanov), Andrej (Rubljov), de har reist verden rundt og skapte karrieren sin utenfor Russland. De kan ikke påvirke hvor de er født, de kan ikke bytte hjemsted på én dag, sier Ruud.

Der store deler av den internasjonale idretten har valgt å utestenge russere og belarusere, har tennis valgt en annen linje. Utenom Wimbledon har de fått delta i turneringer så lenge de konkurrerer som nøytrale utøvere.

Da Wimbledon utestengte russere og belarusere i fjor, svarte tennistourene ATP og WTA med å fjerne muligheten til å tjene rankingpoeng i turneringen. Det er én av grunnene til at utestengelsen oppheves i 2023.

– Jeg var trist på deres vegne som kollega og som konkurrent for at de ikke kunne spille. Det er en av de største og mest historiske turneringene vi har. Jeg synes det er rettferdig og fint at de nå får spille igjen, sier Ruud om den saken.

Det stilles riktignok en rekke krav til russerne og belaruserne. Først og fremst må de konkurrere som nøytrale utøvere. De kan ikke uttrykke sin støtte til Russlands invasjon av Ukraina, og de kan heller ikke motta økonomisk støtte av den russiske eller belarusiske staten i anledning deltagelsen.

– Disse gutta har ikke gjort noe galt. De er blitt enige om å spille uten flagg, hva mer kan de gjøre? Andrej (Rubljov) har eksempelvis vært veldig tydelig fra starten av om at han er mot krigen. Du kan ikke be om noe særlig mer fra disse gutta, mener Ruud.

Russerne og belarusernes deltagelse har vært et langt mer betent tema blant utøverne på kvinnesiden. Verdenstoer Aryna Sabalenka, som kommer fra Belarus, fortalte nylig om «merkelige samtaler» i garderoben.

– Det var vanskelig for meg å forstå at det er så mange personer som hater meg uten noen grunn. Jeg har ikke gjort noe, sa Sabalenka ifølge BBC.

Verdenseneren Iga Swiatek er blant dem som tidligere har talt for en utestengelse i alle internasjonale turneringer. Nå mener hun det er for sent.

– Tennisen gikk ikke den veien, og det ville vært ganske urettferdig overfor russerne og belaruserne å gjøre det, for den avgjørelsen burde blitt tatt for ett år siden, sier polakken til Sky Sports.