Sørloth satser på eiendom: - Samboeren er sjef

Alexander Sørloth og Lena Selnes har kjøpt og utviklet fem boliger de siste årene.

Samboere og samarbeidspartnere: Lena Selnes og Alexander Sørloth. Dette bildet er fra noen år tilbake, da Sørloth spilte i Crystal Palace.

21 minutter siden

To av boligene er i Trondheim, to i Oslo - og én i Tromsø. Nå forteller La Liga-stjernen om en interesse som fort kan bli jobb når fotball-livet er over.

- Ja, jeg har interessen. Det er noe jeg kommer til å holde på med etter karrieren, sier Sørloth i podcasten «Rasmus&Saga».