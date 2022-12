Hovland vant Hero World Challenge etter dramatisk avslutning

Viktor Hovland (25) vant Hero World Challenge – stjerneturneringen til Tiger Woods – etter fire dager med strålende golf. Han forsvarer dermed seieren fra i fjor.

Fredrik Schjesvold, VG

4. des. 2022 22:37 Sist oppdatert nå nettopp

Nordmannen vant knepent med ett slag foran amerikanske Scottie Scheffler i 2021. På Bahamas denne helgen ett år senere var det nesten en kopi. Mannen fra Oslo forsvarte seieren i den prestisjetunge turneringen – to slag foran Scheffler.

Men det var ikke uten dramatikk:

På det siste hullet endte nemlig slag nummer to fra Hovland i vannet. Scheffler greide imidlertid ikke straffe den store Hovland-tabben, og nordmannen kunne puste lettet ut etter at han leverte en strålende putt.

– Det var nervepirrende, sier Hovland vist på Eurosport Norge-sendingen like etter at seieren var et faktum.

Fakta Hovlands seirer som proff 2020: Puerto Rico Open (PGA-touren)

2020: Mayakoba Golf Classic (PGA-touren)

2021: BMW International Open (Europatouren)

2021: Worldwide Technology Championship at Mayakoba (PGA-touren)

2021: Hero World Challenge (PGA-touren)*

2022: Slync.io Dubai Desert Classic (Europatouren)

2022: Hero World Challenge (PGA-touren)* * Regnes ikke med i statistikken som en seier på PGA-touren. Selv om turneringen står oppført i kalenderen til PGA-touren, regnes den ikke med i statistikken som en seier på PGA-touren. Det deles heller ikke ut poeng i FedEx-cupen, selv om turneringen gir poeng på verdensrankingen. Vis mer

– Det er de 20 beste spillerne som er med, så du må spille ditt beste, og det å vinne er ganske artig, fortsetter Hovland.

– Det er artig å avslutte året med en seier og sitte på sofaen i noen uker med et smil om munnen.

Det hadde nesten gått ett år siden Hovlands forrige seier i januar, da 25-åringen vant Slync.io Dubai Desert Classic på Europatouren.

Det er bare 20 av verdens beste golfspillere – invitert av Tiger Woods – som deltar i turneringen.

Med seieren i Hero World Challenge, sikrer Hovland 9,77 millioner kroner (1 million dollar) i pengepremier.

Hovland startet søndagen med en ledelse på tre slag foran Scheffler, og duoen fulgte hverandre tett lenge i innledningen. Da Hovland ordnet sin andre birdie for dagen på hull seks, vartet Scheffler opp med eagle. Da skilte det kun ett slag mellom dem, men på hull syv presterte amerikaneren kun bogey mens Hovland gjorde birdie. Da var ledelsen tilbake på tre slag til nordmannen.

– Det er en gavepakke til Viktor, utbrøt Discovery-kommentator Per Haugsrud om spillet til Scheffler.

– Ja, den er overraskende. Vi tar imot ekstra tidlig julegaver fra team Scheffler, fulgte Henrik Bjørnstad opp.

Det skulle komme en enda større og hardere julegave da Scheffler leverte en double bogey på hull ni, og dermed var ledelsen til Hovland på fire slag foran Xander Schauffele som nærmeste utfordrer. Scheffler var med sin double bogey fem slag bak.

VANT: Det er nesten ett år siden han gikk til topps i en proffturnering. Søndag kunne Viktor Hovland (25) juble for seier i Hero World Challenge.

Ledelsen ble redusert til tre slag da Hovland måtte tåle sin første bogey for dagen på hull 13.

Men det preget ikke ham: Oslo-mannen presterte birdie på hull 14 og 15.

På det tredje siste hullet var det kun Scheffler som var en reel utfordrer siden tredjeplasserte Cameron Young lå fem slag bak nordmannen.

Og det skulle bli et nervedrama. Med to hull igjen å spille var amerikaneren kun to slag bak etter at han traff flagget på innspillet og fikk med det et godt utgangspunkt for en birdie, noe som han leverte.

På hull 17 fulgte duoen hverandre, og det endte med par for begge. Det siste hullet ble det mest dramatiske da Hovlands andreslag endte i vannet, men det var ikke plettfritt av Scheffler heller, som endte i bunkeren.

Hovland reddet seg inn med en nydelig putt og kunne juble for seier.

PS: Lørdag leverte Hovland hele ti birdier. Det var første gang i karrieren 25-åringen leverte så mye som ti birdier på en offisiell PGA-runde.

