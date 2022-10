Superligaen er ikke begravet

I maktens korridorer jobber fotballtoppene med å gjenopplive superligaen. Striden forener selv bitre fiender.

Barcelonas Robert Lewandowski i duell med Real Madrids Dani Carvajal og Éder Miltao i søndagens El Clásico.

10 minutter siden

For noen er det kanskje et fjernt minne allerede: I april 2021 kunngjorde 12 av Europas største fotballklubber at de ville starte en superliga. Den innebar blant annet at grunnleggerne ikke kunne ryke ut, mens andre lag ville blitt invitert inn.

Påfunnet ble møtt med raseri. Klubbene sa at fotballen trengte større reformer for å overleve. Superligaen var deres medisin til sporten.