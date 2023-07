– Man hører fra folk utenfra at det ikke er så vanlig

For noen år siden jobbet Gabriel Rasch med flere av sykkelsportens største stjerner. Nå er han en av Uno-X-lagets viktigste menn i Tour de France.

Det er som oftest god stemning mellom Uno-X-rytterne. Vis mer

Gabriel Rasch er sjelden langt unna når Uno-X sykler Tour de France som første norske lag noensinne. Som sportsdirektør har Rasch en nøkkelrolle når planene for mulige etappeseiere og andre bragder legges.

Den rollen har han hatt siden i fjor. Da hentet Uno-X ham fra tilsvarende jobb i storlaget Ineos Grenadiers (tidligere Team Sky). Det ble sett på som et aldri så lite kupp for et såpass nytt lag.