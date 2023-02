Lar seg begeistre av lagvenninnen: – Ganske rått

PLANICA (VG) Anna Odine Strøm (24) vant kvalifiseringen i normalbakkekonkurransen i Planica da hoppjentene satte VM i gang onsdag kveld. Maren Lundby (28) er imponert.

ELEKTRISK START: Anna Odine Strøm (24) pangstartet VM, sett med norske øyne, da hun var best i kvaliken i normalbakken i Planica.





22.02.2023 17:35 Oppdatert 22.02.2023 18:15

Strøm vant med sine 123.2 poeng, 0,2 foran tyske Katharina Althaus på 2. plass.

Thea Minyan Bjørseth ble nummer sju, Maren Lundby 18 og Eirin Maria Kvandal nummer 19.

Anna Odine Strøm hadde knapt landet da VG snakket med landslagsvenninne og medaljegrossist Maren Lundby nede på sletten.

– Det er ganske rått, det Anna driver med nå. Det at hun har klart å snu det etter to-tre sesonger der hun har vært langt nede på listene er imponerende, sier Lundby.

– Det viser at man bare må holde på, så kommer det til slutt. Det er bare dumt å gi opp.

– Hva er forklaringen på det, tror du?

– Den største forskjellen jeg ser er rent visuelt, måten hun flyr på. Hun er mye mer offensiv i hoppene sine nå.

– Det var gøy! Det var et fint hopp. Jeg tar med meg det, så får vi se, sier Strøm til VG.

– Jeg vet helst ikke snakke om hvem som er favoritt torsdag. Jeg vil heller snakke om hvor tungt det var å være Liverpool-supporter tirsdag.

– Skal du revansjere Liverpools tap?

– Jeg skulle ønske det, men jeg kan nok ikke det.

Landslagstrener Christian Meyer er ikke enig når vi sier at Anna Odine Strøm blir favoritt torsdag:

– Nei, hun har vært god her, men det er nok Eva Pinkelnig og Katharina Althaus som må bære favorittstempelet.

– Men hun er en outsider, det skal jeg gå med på.

Meyer sier at Anna Odine Strøm har vært tålmodig og trent seg tilbake til aller ypperste nivå etter å ha hatt en ryggskade.

– Hun har kunnet øke treningsmengden betraktelig etter som hun ikke er skadet lenger. Hun viste det samme nivået i 2018–19, men så kom skaden.

Når VG spør Eva Pinkelnig om Anna Odine Strøm, svarer hun:

– Hun har de beste klemmene i hele verdenscupen!

– Og hoppmessig?

– Hun er på et veldig høyt nivå nå. Spesielt er hun sterk i satsen og måten hun kommer over kulen. Jeg ønsker henne det beste for rennet!

Eirin Maria Kvandal valgte å hoppe en avsats lavere enn de andre. Hun har slitt med landingen i lange hopp etter flere sesonger med kneproblemer. Også hun landet på 91 meter, men fikk ikke bonuspoengene og endte opp med 104,8 poeng og på plassen bak Lundby.

– Det handler om å bygge seg opp steg for steg. Det blir skummelt om jeg hopper ti meter lengre ned.

– Kommer du til å gå ned på farten også torsdag?

– Det kommer an på forholdene. Vi ser an i morgen.

Silje Opseth ble vraket fra det norske laget etter amerikansk uttaking under tirsdagens trening.

– Jeg tror vi aldri har hatt et sterkere lag i VM, slo NRK-ekspert Anders Bardal fast. Bardal vant selv VM-gullet i normalbakken i 2013.

Det var 57 utøvere som kjempet om 40 plasser i torsdagens VM-konkurranse.