Alt om VM i friidrett: Tidsskjema, den norske troppen og gullsjansene

Lørdag går startskuddet for VM i friidrett i Budapest. I front for en rekordstor norsk VM-tropp står den største gullfavoritten av dem alle: Jakob Ingebrigtsen.

Jakob Ingebrigtsen kunne slippe jubelen løs da han krysset mållinjen som verdensmester på 5000 meter under fjorårets VM i Eugene. Det var første gang han tok en VM-tittel på seniornivå. I år er han storfavoritt til å stikke av med to gullmedaljer. Vis mer

Publisert: 18.08.2023 13:44

Årets høydepunkt for friidrettsutøverne er like rundt hjørnet. Lørdag starter VM i friidrett, der det over ni dager skal kjempes om edelt metall i Budapest. Norge stiller med en rekordstor tropp og mange medaljekandidater.

Mesterskapet arrangeres på splitter nye National Athletics Centre sør i Budapest. Arenaen har en kapasitet på 35.000 tilskuere under verdensmesterskapet. Det er første gang Ungarn arrangerer VM i friidrett.