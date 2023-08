Nå er Viktor Hovland med i tetstriden

Viktor Hovland har spilt seg helt inn i tetkampen i BMW Championship foran søndagens avslutning.

Viktor Hovland i aksjon i Illinois lørdag. Vis mer

Publisert: 19.08.2023 22:53

Nordmannen gikk fem under par lørdag og er dermed på −8 etter tre runder.

I øyeblikket ligger de beste på 11 under par på Olympia Fields.

Hovland fikk en kjempestart med eagle på det første hullet. På de neste 17 hullene ble det fem birdies (ett slag under par) og to bogeys (ett slag over par).

Han åpnet med −1 på den første runden og deretter −2 på den andre runden.