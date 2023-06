Trønderen vraket til Tour de France: – Jeg må være ærlig å si at jeg er skuffet

Uno-X blir tidenes første norske lag i verdens største sykkelritt, men de fant ikke plass til Byåsen-gutten Erik Resell.

Byåsen-gutten Erik Nordsæter Resell får ingen Frankrike-tur i sommer. Her fra den siste etappen av Arctic Race of Norway i fjor som ble avviklet i Trondheim. Vis mer

– Jeg er stolt av å si at vi er klare. Vi har en klar identitet og filosofi. Troppen består av kun norske og danske ryttere. Dette er et stort øyeblikk for skandinavisk sykkelsport, sa Uno-X-sjef Jens Haugland innledningsvis.

Uno-X blir nemlig det første norske laget som står på startstreken i Tour de France-historien.